Белгородец из «Барса» оставил жалобу о не выплате денег и получил замечание за другую

Posted 7 февраля, 17:25
Published 7 февраля, 17:25
Modified 7 февраля, 18:10
Updated 7 февраля, 18:10
Иван Ряднов заявил, что при службе в «Барс-Белгород». Он не получает выплат, когда все остальные его товарищи деньги получают. Однако он рассказал, что про губернаторские выплаты помнит и их он не был лишён.
Также он написал в своём обращении, что его место жительства самое отдалённое от части, если сравнивать с остальными служащими:
«Обидно, честно. Потом ты должен приехать по тревоге вовремя».
Вячеслав Гладков не смог дочитать сообщение, потому что, по его словам, «там дальше много странных слов».
Глава Белгородской области в ответ заявил, что бумаги просмотрели и там указано, что контракт заключался на полгода. Упомянутые мужчиной выплаты, как сказал Гладков, полагаются при годовом контракте.
Также он заявил, что сейчас у него есть копии договора и сказал, что знает о том, что белгородец находится на больничном:
«Конечно обидно, когда всем выплачено, а вам — нет. Поэтому, если вы заключаете на 12 месяцев договор, то никакой проблемы с выплатами не будет».
Кроме того, глава региона ответил на слова Ивана об отношении к службе в «Барсе» и руководству, о которых тот также написал. Гладков попросил мужчину «правильно понимать, в каком месте» тот находится, т. к. контракт заключён, а он практически военнослужащий, «с оружием в руках», поэтому подобные заявления можно расценивать как «нарушение всех норм». Далее губернатор заявил, что ситуацию с выплатами рассмотрят вместе с военной прокуратурой.