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Posted 7 февраля, 17:25

Published 7 февраля, 17:25

Modified 7 февраля, 18:10

Updated 7 февраля, 18:10

«Барс-белгород»

Белгородец из «Барса» оставил жалобу о не выплате денег и получил замечание за другую

7 февраля 2025, 17:25
Фото: 1MI. «Барс-белгород»

Белгородец попросил губернатора объяснить, почему ему не платят в «Барсе»

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Новости Белгорода
Иван Ряднов выразил недовольство отсутствием выплат за службу в «Барс-Белгород», однако губернатор Вячеслав Гладков пояснил, что выплаты полагаются только при годовом контракте. И также попросил задуматься о словах недовольства в отношении места, в котором тот находится.

Иван Ряднов заявил, что при службе в «Барс-Белгород». Он не получает выплат, когда все остальные его товарищи деньги получают. Однако он рассказал, что про губернаторские выплаты помнит и их он не был лишён.

Также он написал в своём обращении, что его место жительства самое отдалённое от части, если сравнивать с остальными служащими:

«Обидно, честно. Потом ты должен приехать по тревоге вовремя».

Вячеслав Гладков не смог дочитать сообщение, потому что, по его словам, «там дальше много странных слов».

Глава Белгородской области в ответ заявил, что бумаги просмотрели и там указано, что контракт заключался на полгода. Упомянутые мужчиной выплаты, как сказал Гладков, полагаются при годовом контракте.

Также он заявил, что сейчас у него есть копии договора и сказал, что знает о том, что белгородец находится на больничном:

«Конечно обидно, когда всем выплачено, а вам — нет. Поэтому, если вы заключаете на 12 месяцев договор, то никакой проблемы с выплатами не будет».

Кроме того, глава региона ответил на слова Ивана об отношении к службе в «Барсе» и руководству, о которых тот также написал. Гладков попросил мужчину «правильно понимать, в каком месте» тот находится, т. к. контракт заключён, а он практически военнослужащий, «с оружием в руках», поэтому подобные заявления можно расценивать как «нарушение всех норм». Далее губернатор заявил, что ситуацию с выплатами рассмотрят вместе с военной прокуратурой.

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