Белгородец из «Барса» оставил жалобу о не выплате денег и получил замечание за другую

Кроме того, глава региона ответил на слова Ивана об отношении к службе в «Барсе» и руководству, о которых тот также написал. Гладков попросил мужчину «правильно понимать, в каком месте» тот находится, т. к. контракт заключён, а он практически военнослужащий, «с оружием в руках», поэтому подобные заявления можно расценивать как «нарушение всех норм». Далее губернатор заявил, что ситуацию с выплатами рассмотрят вместе с военной прокуратурой.