bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 12:12

Published 3 февраля, 12:12

Modified 3 февраля, 12:14

Updated 3 февраля, 12:14

Владимир Реук

Дело против депутата, подозреваемого в хищениях у участников СВО, передали в суд

3 февраля 2025, 12:12
Фото: Клинцовский горсовет. Владимир Реук

Депутата из Брянской области обвиняют в хищении денег у участников СВО

Сюжет
Суд
Сообщается, что перед задержанием депутат Реук подписал контракт с Минобороны, но не успел отправиться на службу.

Депутат Клинцовского городского совета и ветеран боевых действий Владимир Реук предстанет перед судом за мошенничество. Его обвиняют в обмане участников специальной военной операции (СВО), пишут «Брянские новости».

По версии следствия, он брал деньги у участников СВО, обещая помочь избежать службы, а также получить награды и выплаты за фиктивные ранения. В апреле 2023 года он получил 100 тысяч рублей, заявив, что передаст их командованию части в качестве взятки.

ФСБ задержала Реука перед отправкой в зону СВО, куда он собирался по контракту с Минобороны. Сейчас он находится в СИЗО, ожидая суда.

Известно, что ранее он окончил Московский университет МВД, доставлял гуманитарную помощь военным и был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Владимира Реука задержали ещё в начале июля в Клинцах Брянской области.

Крематорий всё же появится в приграничье, но где именно?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы стали чаще пополнять свои вклады, чем отличились среди других россиянСнова изменения: заместитель Гладкова переходит на новое место работыБелгородец пытался спасти свою заражённую бешенством собаку и сам пострадал
#Анна Селищева#Общество#Происшествия#Суд#Брянская область#Владимир Реук
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика