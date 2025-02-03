Дело против депутата, подозреваемого в хищениях у участников СВО, передали в суд

Posted 3 февраля, 12:12
Published 3 февраля, 12:12
Modified 3 февраля, 12:14
Updated 3 февраля, 12:14
Депутат Клинцовского городского совета и ветеран боевых действий Владимир Реук предстанет перед судом за мошенничество. Его обвиняют в обмане участников специальной военной операции (СВО), пишут «Брянские новости».
По версии следствия, он брал деньги у участников СВО, обещая помочь избежать службы, а также получить награды и выплаты за фиктивные ранения. В апреле 2023 года он получил 100 тысяч рублей, заявив, что передаст их командованию части в качестве взятки.
ФСБ задержала Реука перед отправкой в зону СВО, куда он собирался по контракту с Минобороны. Сейчас он находится в СИЗО, ожидая суда.
Известно, что ранее он окончил Московский университет МВД, доставлял гуманитарную помощь военным и был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.