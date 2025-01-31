Крематорий всё же появится в приграничье, но где именно?

Posted 31 января, 11:27
Published 31 января, 11:27
Modified 31 января, 11:27
Updated 31 января, 11:27
В Брянске прямо на кладбище могут возвести крематорий. Разместить его хотят по улице Молокова.
Предполагается, что крематорий будет представлять собой одноэтажное здание с двумя траурными залами. В нём будут ежедневно проводить по восемь кремаций. Такая постройка будет размещена и в хорошей удалённости от жилых домов — не менее чем в полукилометре, пишут «Брянские новости».
В настоящее время проект рассматривают и вскоре могут согласовать. По мнению властей, такая постройка будет пользоваться большой популярностью по всему ЦФО, поскольку ближайшие крематории находятся только в Туле и Воронеже.
Также на одном из кладбищ построят колумбарий, рассчитанный на 50–60 урн с прахом, а в будущем такие стены планируют установить на всех кладбищах.
Напомним, что в Белгородской области уже несколько лет обсуждают вариант строительства крематория. Ранее к этой теме вновь вернулись: некоторые белгородцы оказались за такое строительство. В то же время весной прошлого года строить крематорий не собирались.