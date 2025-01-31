Крематорий всё же появится в приграничье, но где именно?

Предполагается, что крематорий будет представлять собой одноэтажное здание с двумя траурными залами. В нём будут ежедневно проводить по восемь кремаций. Такая постройка будет размещена и в хорошей удалённости от жилых домов — не менее чем в полукилометре, пишут «Брянские новости».