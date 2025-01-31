bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 11:27

Published 31 января, 11:27

Modified 31 января, 11:27

Updated 31 января, 11:27

Крематорий появится прямо на кладбище

Крематорий всё же появится в приграничье, но где именно?

31 января 2025, 11:27
Фото: 1MI. Крематорий появится прямо на кладбище

В Брянске решили построить свой крематорий

Тему крематория подняли в соседней с Белгородской областью — в Брянске. Проект уже готов.

В Брянске прямо на кладбище могут возвести крематорий. Разместить его хотят по улице Молокова.

Предполагается, что крематорий будет представлять собой одноэтажное здание с двумя траурными залами. В нём будут ежедневно проводить по восемь кремаций. Такая постройка будет размещена и в хорошей удалённости от жилых домов — не менее чем в полукилометре, пишут «Брянские новости».

В настоящее время проект рассматривают и вскоре могут согласовать. По мнению властей, такая постройка будет пользоваться большой популярностью по всему ЦФО, поскольку ближайшие крематории находятся только в Туле и Воронеже.

Также на одном из кладбищ построят колумбарий, рассчитанный на 50–60 урн с прахом, а в будущем такие стены планируют установить на всех кладбищах.

Напомним, что в Белгородской области уже несколько лет обсуждают вариант строительства крематория. Ранее к этой теме вновь вернулись: некоторые белгородцы оказались за такое строительство. В то же время весной прошлого года строить крематорий не собирались.

Не хотят «гнить в земле»? Почему часть белгородцев просит, чтобы их кремировали
Узнать подробнее
Читайте также:
Как-то неправославно: что о строительстве крематория в Белгороде думает церковь?Похоронить нельзя кремировать: стоит ли сжигать умерших белгородцев?Крематория в Белгороде не будет, но новый колумбарий появиться может
#Александра Склярова#Общество#Крематорий#Брянская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика