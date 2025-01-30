Белгородец пытался спасти свою заражённую бешенством собаку и сам пострадал

Posted 30 января, 11:45
Published 30 января, 11:45
Modified 30 января, 11:46
Updated 30 января, 11:46
Несколько дней назад сотрудники областного филиала лаборатории «ВНИИЗЖ» обнаружили в исследуемой пробе вирус бешенства. Болезнь нашли у собаки из Алексеевского округа.
Сообщается, что питомец отказывался от корма, испытывал проблемы с глотанием. Когда у него случился паралич глотки, хозяин решил помочь своему питомцу и достать «инородное тело». Теперь мужчине придётся самому пройти курс прививок от бешенства.
Сообщается, что в 2025 году уже заметили рост заболеваемости среди собак — от этой болезни погибли пять животных, большая часть из которых не была защищена от бешенства вакциной.
Всего зафиксировали восемь положительных случаев болезни — это рекордная цифра с 2022 года.