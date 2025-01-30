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Posted 30 января, 11:45

Published 30 января, 11:45

Modified 30 января, 11:46

Updated 30 января, 11:46

Лучший способ защитить собаку — вакцинация

Белгородец пытался спасти свою заражённую бешенством собаку и сам пострадал

30 января 2025, 11:45
Фото: Изображение Midjourney. Лучший способ защитить собаку — вакцинация

В Белгородской области стали чаще регистрировать бешенство у собак

С начала года в Белгородской области от бешенства погибли пять собак. Всего эту болезнь выявили у восьми животных.

Несколько дней назад сотрудники областного филиала лаборатории «ВНИИЗЖ» обнаружили в исследуемой пробе вирус бешенства. Болезнь нашли у собаки из Алексеевского округа.

Сообщается, что питомец отказывался от корма, испытывал проблемы с глотанием. Когда у него случился паралич глотки, хозяин решил помочь своему питомцу и достать «инородное тело». Теперь мужчине придётся самому пройти курс прививок от бешенства.

Сообщается, что в 2025 году уже заметили рост заболеваемости среди собак — от этой болезни погибли пять животных, большая часть из которых не была защищена от бешенства вакциной.

Всего зафиксировали восемь положительных случаев болезни — это рекордная цифра с 2022 года.

В Белгородской области стало ещё больше бешеных животных: где стоит быть осторожнее?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Бешенство#Собака#Белгород
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