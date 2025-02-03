Снова изменения: заместитель Гладкова переходит на новое место работы

Posted 3 февраля, 06:37
Published 3 февраля, 06:37
Modified 3 февраля, 06:39
Updated 3 февраля, 06:39
На оперсовещании Вячеслав Гладков заявил, что в правительстве Белгородской области снова произошли изменения.
Владимир Базаров, замгубернатора по строительству, принял решение перейти на новое место работы. По словам главы региона, он благодарен своему заместителю за работу. Куда именно направится Базаров, не сообщили. Однако Гладков выдвинул предположение, что «совместные проекты» в будущем могут быть возможны, т. к. «страна одна».
«Куда Владимир Васильевич уходит, я думаю, <…> он сам объявит. Всё будет понятно уже в ближайшее время», — заявил губернатор.
15 января 2024 года в области стало днём перестановок. Так, за день, как минимум, семь чиновников сменили места работы. В их числе и главы муниципалитетов.