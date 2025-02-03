Снова изменения: заместитель Гладкова переходит на новое место работы

Владимир Базаров, замгубернатора по строительству, принял решение перейти на новое место работы. По словам главы региона, он благодарен своему заместителю за работу. Куда именно направится Базаров, не сообщили. Однако Гладков выдвинул предположение, что «совместные проекты» в будущем могут быть возможны, т. к. «страна одна».