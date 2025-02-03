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Posted 3 февраля, 06:37

Published 3 февраля, 06:37

Modified 3 февраля, 06:39

Updated 3 февраля, 06:39

Владимир Базаров покидает должность замгубернатора

Снова изменения: заместитель Гладкова переходит на новое место работы

3 февраля 2025, 06:37
Фото: Сайт правительства Севастополя. Владимир Базаров покидает должность замгубернатора

Замгубернатора Белгородской области по строительству покидает свою должность

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Новости Белгорода
Василий Базаров оставляет должность вице-губернатора Белгородской области по строительству. Новое место работы не назвали.

На оперсовещании Вячеслав Гладков заявил, что в правительстве Белгородской области снова произошли изменения.

Владимир Базаров, замгубернатора по строительству, принял решение перейти на новое место работы. По словам главы региона, он благодарен своему заместителю за работу. Куда именно направится Базаров, не сообщили. Однако Гладков выдвинул предположение, что «совместные проекты» в будущем могут быть возможны, т. к. «страна одна».

«Куда Владимир Васильевич уходит, я думаю, <…> он сам объявит. Всё будет понятно уже в ближайшее время», — заявил губернатор.

15 января 2024 года в области стало днём перестановок. Так, за день, как минимум, семь чиновников сменили места работы. В их числе и главы муниципалитетов.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
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