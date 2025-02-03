Белгородцы стали чаще пополнять свои вклады, чем отличились среди других россиян

Posted 3 февраля, 08:05
Published 3 февраля, 08:05
Modified 3 февраля, 08:05
Updated 3 февраля, 08:05
Белгородская область занимает в рейтинге 21-е место. Объём вкладов на одного человека по данным на 1 января достигает 339,9 тыс. рубля. Отношение средних на одного жителя вкладов к среднемесячным доходам составляет 6,4.
При этом за минувший год белгородцы стали чаще пополнять свои вклады — рост на 36,8%. Интересно, что эта цифра — самая высокая по всей России. Ближайшая к ней только в Крыму — 35,9%.
Для сравнения: Курская область оказалась на 40-м месте рейтинга с 265 тыс. рублей. У соседей отношение вложений к зарплате составило 5,5, а прирост не превысил 31,5%.
На первом месте списка расположилась столица страны с 1 млн 746 тыс. рублей. На последнем — Ингушетия с 24,6 тыс. Средний объём вкладов по России же составил 433,6 тыс. рублей.