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Posted 3 февраля, 08:05

Published 3 февраля, 08:05

Modified 3 февраля, 08:05

Updated 3 февраля, 08:05

За год прирост по вкладам составил свыше 36%

Белгородцы стали чаще пополнять свои вклады, чем отличились среди других россиян

3 февраля 2025, 08:05
Фото: 1MI. За год прирост по вкладам составил свыше 36%

Белгородская область заняла 21-е место в рейтинге по объёму вкладов населения

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Специалисты РИА «Новости» подсчитали, какой в каждом российском регионе объём вкладов на одного человека. Белгородская область оказалась в списке не последней.

Белгородская область занимает в рейтинге 21-е место. Объём вкладов на одного человека по данным на 1 января достигает 339,9 тыс. рубля. Отношение средних на одного жителя вкладов к среднемесячным доходам составляет 6,4.

При этом за минувший год белгородцы стали чаще пополнять свои вклады — рост на 36,8%. Интересно, что эта цифра — самая высокая по всей России. Ближайшая к ней только в Крыму — 35,9%.

Для сравнения: Курская область оказалась на 40-м месте рейтинга с 265 тыс. рублей. У соседей отношение вложений к зарплате составило 5,5, а прирост не превысил 31,5%.

На первом месте списка расположилась столица страны с 1 млн 746 тыс. рублей. На последнем — Ингушетия с 24,6 тыс. Средний объём вкладов по России же составил 433,6 тыс. рублей.

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