В Белгородской области оказалась самая низкая доля непроданного жилья в Черноземье

Posted 30 января, 10:26
Published 30 января, 10:26
Modified 30 января, 10:26
Updated 30 января, 10:26
По всему Черноземью не сумели продать около 38% жилья в новостройках — это 1,4 млн квадратных метров. При этом больше всего непроданного жилья заметили не в Белгородской, а в Воронежской области, — там своих покупателей ждут 46% построенных квартир.
В Белгородской области же, узнали журналисты РБК, доля нераспроданного отстроенного жилья оказалась самой низкой в Центральном Черноземье — 25%, то есть 62 тыс. квадратных метров.
По всей стране не удалось распродать 53,03 млн квадратных метров. Эксперты считают, что виной такого итога являются большие объёмы строительства и отмена ипотеки с государственной поддержкой.
Интересно, что приобрести квартиру за рыночную стоимость могут только 13,7% белгородцев.