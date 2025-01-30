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Posted 30 января, 10:26

Published 30 января, 10:26

Modified 30 января, 10:26

Updated 30 января, 10:26

Доля непроданного жилья в Белгородской области оказалась низкой

В Белгородской области оказалась самая низкая доля непроданного жилья в Черноземье

30 января 2025, 10:26
Фото: 1MI. Доля непроданного жилья в Белгородской области оказалась низкой
Речь идёт именно о новостройках. В Белгородской области, как оказалось, эта проблема стоит не так явно.

По всему Черноземью не сумели продать около 38% жилья в новостройках — это 1,4 млн квадратных метров. При этом больше всего непроданного жилья заметили не в Белгородской, а в Воронежской области, — там своих покупателей ждут 46% построенных квартир.

В Белгородской области же, узнали журналисты РБК, доля нераспроданного отстроенного жилья оказалась самой низкой в Центральном Черноземье — 25%, то есть 62 тыс. квадратных метров.

По всей стране не удалось распродать 53,03 млн квадратных метров. Эксперты считают, что виной такого итога являются большие объёмы строительства и отмена ипотеки с государственной поддержкой.

Интересно, что приобрести квартиру за рыночную стоимость могут только 13,7% белгородцев.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород
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