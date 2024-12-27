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Posted 27 декабря, 11:50

Published 27 декабря, 11:50

Modified 27 декабря, 11:50

Updated 27 декабря, 11:50

Жильё на вторичке в Белгороде тоже подорожало

Сколько денег белгородцам надо отложить для покупки квартиры на вторичке?

27 декабря 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney. Жильё на вторичке в Белгороде тоже подорожало

За год в Белгороде подорожало жильё на вторичном рынке

Сюжет
Недвижимость
В среднем за 2024 год один квадратный метр вторичного жилья в России подорожал на 8%. А как дела со «вторичкой» обстоят в Белгороде? Ответили специалисты портала «Мир квартир».

В Белгороде за год цена за квадратный метр вторичного жилья выросла на 2,8% — до 101 276 рублей. При этом средняя стоимость квартиры за год увеличилась на 3,4% — до 5 млн 918 тыс. 981 рубля.

Несмотря на сильное повышение цен в Курске, стоимость там всё равно ниже белгородской: за один «квадрат» просят 99 192 рубля хотя увеличение стоимости достигло 20,5%. За квартиру же куряне в среднем отдадут 5 млн 501 тыс. 592 рубля — за год эта сумма увеличилась на 20,3%.

Воронеж также коснулось увеличение цен: на 13,3% за один «квадрат» и на 11,9% — за квартиру. При этом стоимость не сильно отличается от белгородской — 105 685 рублей и 5 млн 853 тыс. 032 рубля соответственно.

Как изменились за год цены в новостройках Белгорода?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Недвижимость#Новости Белгорода#Стоимость жилья#Белгород#Вторичка
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