Сколько денег белгородцам надо отложить для покупки квартиры на вторичке?

Posted 27 декабря, 11:50
Published 27 декабря, 11:50
Modified 27 декабря, 11:50
Updated 27 декабря, 11:50
В Белгороде за год цена за квадратный метр вторичного жилья выросла на 2,8% — до 101 276 рублей. При этом средняя стоимость квартиры за год увеличилась на 3,4% — до 5 млн 918 тыс. 981 рубля.
Несмотря на сильное повышение цен в Курске, стоимость там всё равно ниже белгородской: за один «квадрат» просят 99 192 рубля хотя увеличение стоимости достигло 20,5%. За квартиру же куряне в среднем отдадут 5 млн 501 тыс. 592 рубля — за год эта сумма увеличилась на 20,3%.
Воронеж также коснулось увеличение цен: на 13,3% за один «квадрат» и на 11,9% — за квартиру. При этом стоимость не сильно отличается от белгородской — 105 685 рублей и 5 млн 853 тыс. 032 рубля соответственно.