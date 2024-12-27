Сколько денег белгородцам надо отложить для покупки квартиры на вторичке?

Несмотря на сильное повышение цен в Курске, стоимость там всё равно ниже белгородской: за один «квадрат» просят 99 192 рубля хотя увеличение стоимости достигло 20,5%. За квартиру же куряне в среднем отдадут 5 млн 501 тыс. 592 рубля — за год эта сумма увеличилась на 20,3%.