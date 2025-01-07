В Белгородской области жильём на 231,1 млн руб обеспечат семьи с детьми-инвалидами

В Белгородской области жильё предоставят 26 семьям с детьми-инвалидами

В официальном Telegram-канале правительство Белгородской области заявило, что в новом 2025 году белгородские семьи, в которых есть дети с инвалидностью получат квартиры. Это касается пока что 26 семей. Потратить на новое жильё для белгородцев планируют более 230 млн руб. Однако есть «но».