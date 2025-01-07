В Белгородской области жильём на 231,1 млн руб обеспечат семьи с детьми-инвалидами

Posted 7 января, 13:54
Published 7 января, 13:54
Modified 7 января, 14:17
Updated 7 января, 14:17
Также заявлено, что одним из условий для получения жилплощади является факт проживания на территории Белгородской области в течение как минимум пяти лет. Причём необходимо иметь официальный статус семьи, нуждающейся в жилье.
Расчёт — 18 м² на одного человека. Сами квартиры предоставят и из новостроя, и со вторичного рынка недвижимости.
«Жильё семьям будет предоставляться по договору социального найма. Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться в органы местного самоуправления», — указано в посте.
Всего на это выделен 231,1 млн рублей. При этом из регионального бюджета в сумму включены 217,5 млн рублей, а из бюджетов муниципалитетов Белгородской области выделили 13,6 млн рублей.
Также ранее в системе материальной поддержки семей с детьми произошли некоторые изменения. В том числе они касаются размера сами выплат и графика их выплат.