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Posted 7 января, 13:54

Published 7 января, 13:54

Modified 7 января, 14:17

Updated 7 января, 14:17

Получение квартиры по соцпрограмме

В Белгородской области жильём на 231,1 млн руб обеспечат семьи с детьми-инвалидами

7 января 2025, 13:54
Фото: 1MI. Получение квартиры по соцпрограмме

В Белгородской области жильё предоставят 26 семьям с детьми-инвалидами

Сюжет
Дети-инвалиды
В официальном Telegram-канале правительство Белгородской области заявило, что в новом 2025 году белгородские семьи, в которых есть дети с инвалидностью получат квартиры. Это касается пока что 26 семей. Потратить на новое жильё для белгородцев планируют более 230 млн руб. Однако есть «но».

Также заявлено, что одним из условий для получения жилплощади является факт проживания на территории Белгородской области в течение как минимум пяти лет. Причём необходимо иметь официальный статус семьи, нуждающейся в жилье.

Расчёт — 18 м² на одного человека. Сами квартиры предоставят и из новостроя, и со вторичного рынка недвижимости.

«Жильё семьям будет предоставляться по договору социального найма. Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться в органы местного самоуправления», — указано в посте.

Всего на это выделен 231,1 млн рублей. При этом из регионального бюджета в сумму включены 217,5 млн рублей, а из бюджетов муниципалитетов Белгородской области выделили 13,6 млн рублей.

Также ранее в системе материальной поддержки семей с детьми произошли некоторые изменения. В том числе они касаются размера сами выплат и графика их выплат.

График выплат детских пособий в январе 2025 года в Белгородской области
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Дети-инвалиды#Новости Белгорода#Соцподдержка#Белгород
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