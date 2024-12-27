Белгородцев спаивали и забирали у них жильё: чем закончилось громкое дело?

Posted 27 декабря, 12:46
Published 27 декабря, 12:46
Modified 27 декабря, 12:46
Updated 27 декабря, 12:46
По известным данным, бывший сотрудник губкинского ОМВД создал и возглавил группу, которая незаконно приобретала права на жилые помещения, похищала деньги жителей и продавала имущество третьим лицам.
Для этого члены группы в Старом Осколе и Губкине искали людей с собственным жильём или квартирой. Обязательно у хозяев должны быть какие-то проблемы: с алкоголем, с долгами по ЖКУ или в целом с нехваткой денежных средств. Злоумышленники входили к таким белгородцам в доверие, обещая решить их проблемы, и предлагали подписать заранее подготовленные документы на продажу имущества под действием спиртного. Затем белгородцев вывозили в другой конец области, пока не найдут покупателя на недвижимость.
Заодно с мошенниками была и риелтор, помогавшая оформлять сделки по отчуждению недвижимости потерпевших. Белгородцы осуществляли мошенническую схему вплоть до июля 2021 года. В отношении каждого возбудили уголовное дело.
Обвиняемые свою вину отрицали, но суд доказал их причастность. Организатору назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 8 лет и 6 месяцев. Риелтора отправят в колонию общего режима на 6 лет.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, что обвиняемые уговорили старооскольцев продать квартиры стоимостью 5 млн рублей и переехать в ветхие дома, но полностью выполнить задуманное у них не вышло — им помешали полицейские.