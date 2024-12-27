Белгородцев спаивали и забирали у них жильё: чем закончилось громкое дело?

Для этого члены группы в Старом Осколе и Губкине искали людей с собственным жильём или квартирой. Обязательно у хозяев должны быть какие-то проблемы: с алкоголем, с долгами по ЖКУ или в целом с нехваткой денежных средств. Злоумышленники входили к таким белгородцам в доверие, обещая решить их проблемы, и предлагали подписать заранее подготовленные документы на продажу имущества под действием спиртного. Затем белгородцев вывозили в другой конец области, пока не найдут покупателя на недвижимость.