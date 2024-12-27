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Posted 27 декабря, 12:46

Published 27 декабря, 12:46

Modified 27 декабря, 12:46

Updated 27 декабря, 12:46

Одним из фигурантов был экс-полицейский

Белгородцев спаивали и забирали у них жильё: чем закончилось громкое дело?

27 декабря 2024, 12:46
Фото: 1MI. Одним из фигурантов был экс-полицейский

Экс-полицейского и риелтора в Белгородской области осудили по громкому делу

Сюжет
Мошенничество
Бывший сотрудник ОМВД по Губкину создал преступную группу, которая находила неблагополучных собственников квартир, спаивала их и переписывала квартиры на себя, а затем продавала. Подробности сообщили в пресс-службе Старооскольского городского суда.

По известным данным, бывший сотрудник губкинского ОМВД создал и возглавил группу, которая незаконно приобретала права на жилые помещения, похищала деньги жителей и продавала имущество третьим лицам.

Для этого члены группы в Старом Осколе и Губкине искали людей с собственным жильём или квартирой. Обязательно у хозяев должны быть какие-то проблемы: с алкоголем, с долгами по ЖКУ или в целом с нехваткой денежных средств. Злоумышленники входили к таким белгородцам в доверие, обещая решить их проблемы, и предлагали подписать заранее подготовленные документы на продажу имущества под действием спиртного. Затем белгородцев вывозили в другой конец области, пока не найдут покупателя на недвижимость.

Заодно с мошенниками была и риелтор, помогавшая оформлять сделки по отчуждению недвижимости потерпевших. Белгородцы осуществляли мошенническую схему вплоть до июля 2021 года. В отношении каждого возбудили уголовное дело.

Обвиняемые свою вину отрицали, но суд доказал их причастность. Организатору назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 8 лет и 6 месяцев. Риелтора отправят в колонию общего режима на 6 лет.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, что обвиняемые уговорили старооскольцев продать квартиры стоимостью 5 млн рублей и переехать в ветхие дома, но полностью выполнить задуманное у них не вышло — им помешали полицейские.

Эксперт рассказал, как избежать мошенничества с поддельными сайтами Госуслуг
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Губкин#Мошенничество#Суд#Экс-полицейский
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