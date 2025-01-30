Как долго ставки по вкладам россиян будут выше 20%?

Posted 30 января, 05:06
Published 30 января, 05:06
Modified 30 января, 05:06
Updated 30 января, 05:06
Основным фактором влияния на размер ключевой ставки является инфляция. Специалисты заявляют, что пока её темпы не замедлятся, ключевая ставка будет сохраняться на очень высоком уровне. Чтобы ситуация на рынке сбережений в 2025 году изменилась, необходимо, чтобы инфляция снизилась до 4% за год.
В первые полгода ставка сохранит своё текущее значение: в среднем по вкладам будет 19-20% годовых, а по маркетинговым предложениям — около 22-23%. Это приведёт к большой доходности по накопительным продуктам. Пик ставок будет зимой. В настоящее время рынок сосредоточен на вкладах со сроком до одного года — это почти 94% всех рублёвых вкладов.
Заместитель президента — председатель правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что в 2024 году максимальные ставки по депозитам у крупных банков достигали в среднем 22,8% годовых, а к концу года, когда ключевая ставка так и не изменилась, немного снизились до 21,7%. Он подчеркнул, что на рынке сложилась необычная ситуация, при которой ставки по вкладам все ещё выше ключевой, что подтверждают данные регулятора, зафиксировавшего среднее значение максимальных ставок десяти крупнейших банков на уровне 21,5%.
Горшков отметил, что значительного снижения доходности по вкладам в первой половине года они не ожидают, но допускают некоторую корректировку в зависимости от действий регулятора. При этом он не исключил, что во втором полугодии тренд может измениться, и при снижении ставок по вкладам деньги начнут перечисляться на накопительные счета.