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Posted 30 января, 05:06

Published 30 января, 05:06

Modified 30 января, 05:06

Updated 30 января, 05:06

Эксперты рассказали, ждать ли россиянам снижения ключевой ставки

Как долго ставки по вкладам россиян будут выше 20%?

30 января 2025, 05:06
Фото: Изображение Midjourney.

Эксперты рассказали, ждать ли россиянам снижения ключевой ставки

Аналитики ВТБ изучили рынок и выпустили прогноз для ставок по вкладам в 2025 году. Сколько они ещё будут сохраняться в текущем диапазоне?

Основным фактором влияния на размер ключевой ставки является инфляция. Специалисты заявляют, что пока её темпы не замедлятся, ключевая ставка будет сохраняться на очень высоком уровне. Чтобы ситуация на рынке сбережений в 2025 году изменилась, необходимо, чтобы инфляция снизилась до 4% за год.

В первые полгода ставка сохранит своё текущее значение: в среднем по вкладам будет 19-20% годовых, а по маркетинговым предложениям — около 22-23%. Это приведёт к большой доходности по накопительным продуктам. Пик ставок будет зимой. В настоящее время рынок сосредоточен на вкладах со сроком до одного года — это почти 94% всех рублёвых вкладов.

Заместитель президента — председатель правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что в 2024 году максимальные ставки по депозитам у крупных банков достигали в среднем 22,8% годовых, а к концу года, когда ключевая ставка так и не изменилась, немного снизились до 21,7%. Он подчеркнул, что на рынке сложилась необычная ситуация, при которой ставки по вкладам все ещё выше ключевой, что подтверждают данные регулятора, зафиксировавшего среднее значение максимальных ставок десяти крупнейших банков на уровне 21,5%.

Горшков отметил, что значительного снижения доходности по вкладам в первой половине года они не ожидают, но допускают некоторую корректировку в зависимости от действий регулятора. При этом он не исключил, что во втором полугодии тренд может измениться, и при снижении ставок по вкладам деньги начнут перечисляться на накопительные счета.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%: как это отразилось на вкладах?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Инфляция#Россия#ВТБ#Ключевая ставка#Ставки по вкладам
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