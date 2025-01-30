Как долго ставки по вкладам россиян будут выше 20%?

Заместитель президента — председатель правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что в 2024 году максимальные ставки по депозитам у крупных банков достигали в среднем 22,8% годовых, а к концу года, когда ключевая ставка так и не изменилась, немного снизились до 21,7%. Он подчеркнул, что на рынке сложилась необычная ситуация, при которой ставки по вкладам все ещё выше ключевой, что подтверждают данные регулятора, зафиксировавшего среднее значение максимальных ставок десяти крупнейших банков на уровне 21,5%.