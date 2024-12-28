В ВТБ рассказали про три сценария с ключевой ставкой в 2025 году

Дмитрий Пьянов отметил, что подобный ввод в обсуждение по ставке фактора кредитования случился впервые. Он назвал второй сценарий одновременной победой над динамикой кредитного портфеля, которая является пререквизитом для снижения уровня инфляции. В таком случае интерес Центробанка будет смещён на приведение динамики кредитного портфеля к приемлемым значениям теми методами, которые не связаны с ключевой ставкой. При подобном развитии событий ставка длительное время будет находиться на прежнем уровне. Однако фактор инфляции не будет оставлен без внимания. Он будет обусловлен победой над динамикой кредита.