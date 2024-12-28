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Posted 28 декабря, 10:21

Published 28 декабря, 10:21

Modified 28 декабря, 10:23

Updated 28 декабря, 10:23

В ВТБ рассказали про три сценария с ключевой ставкой в 2025 году

В ВТБ рассказали про три сценария с ключевой ставкой в 2025 году

28 декабря 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney.
Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента — председателя правления ВТБ, рассказал журналистам о трёх возможных сценариях дальнейшего развития событий с ключевой ставкой российского Центробанка.

Согласно первому сценарию, на заседании Центробанка в феврале ставка будет повышена до 23% и сохранится на данном уровне весь следующий год. Во втором сценарии ключевая ставка останется на уровне 21%, и рынок кредитования будет охлаждаться макропруденциальными методами. Вариант развития событий номер три Пьянов назвал наиболее радикальным. Теория денежно-кредитной политики, в которой победа над кредитом означает победу над инфляцией, может смениться, и в наступающем году ключевая ставка будет понижена.

Второй сценарий стал основой бизнес-плана ВТБ на грядущий год.

Дмитрий Пьянов отметил, что подобный ввод в обсуждение по ставке фактора кредитования случился впервые. Он назвал второй сценарий одновременной победой над динамикой кредитного портфеля, которая является пререквизитом для снижения уровня инфляции. В таком случае интерес Центробанка будет смещён на приведение динамики кредитного портфеля к приемлемым значениям теми методами, которые не связаны с ключевой ставкой. При подобном развитии событий ставка длительное время будет находиться на прежнем уровне. Однако фактор инфляции не будет оставлен без внимания. Он будет обусловлен победой над динамикой кредита.

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#Алёна Мальцева#Инфляция#ВТБ#Ключевая ставка
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