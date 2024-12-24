Опрос ВТБ: больше половины россиян хотят знать доход своего партнера

Сюжет Деньги

Более половины опрошенных (53%) утверждают, что для них важно знать, сколько зарабатывает их партнер. Каждый четвертый готов тратить более половины своих доходов на подарки для близких, а 78% делят бюджет пополам и ведут его совместно. Таковы результаты исследования, проведенного банком ВТБ*.

Жители Санкт-Петербурга наиболее свободно относятся к вопросам финансов в отношениях: 31% из них не придают значения доходу своей второй половины. Вместе с тем, почти половина респондентов (49%) точно знают, сколько зарабатывает их партнер, а 46% — имеют приблизительное представление о доходах. Исследование показало, что 78% опрошенных ведут общий бюджет. Около трети пар совместно оплачивают ипотеку и кредиты, а еще четверть берет на себя эти обязательства один партнер. Что касается крупных покупок и расходов на отпуск, 59% участников исследования делят такие траты с партнером. Конфликты по поводу денег в семьях случаются редко. Более 70% опрошенных сообщают, что практически не спорят или споры по финансовым вопросам происходят редко. Особенно низкий уровень финансовых разногласий отмечен среди жителей Уральского федерального округа (87%), а также в Москве, Московской области, Центральном, Сибирском и Южном федеральных округах (по 73%). Вопрос расходов на партнера также важен для многих. Четверть респондентов готовы тратить до половины своих доходов на любимого человека, а 23% готовы выделять более 50% своих средств на партнера. «Результаты опроса подтверждают, что для большинства россиян важно иметь ясное представление о доходах своей половинки. В современных условиях это помогает с умом планировать совместные расходы, более обоснованно подходить к покупкам и грамотно строить совместное финансовое будущее. Банки играют важную роль в формировании осознанного подхода к общему бюджету, предлагая совместные счета, возможность планировать траты и получать дополнительные преимущества, например кешбэк, объединяя усилия с близкими», — подчеркнул старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса Ростислав Яныкин. *Опрос ВТБ был проведен среди 1500 респондентов из крупных городов с численностью населения более 100 000 человек. В опросе принимали участие как состоящие в браке пары, так и люди, находящиеся в незарегистрированных отношениях. Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году ВТБ завершит интеграцию «Открытия» и РНКБ и о том, как это повлияет на клиентов банков. Аналитики считают, что наличные сбережения россиян достигли исторического минимума Узнать подробнее Читайте также: Белгородская область обогнала по доходам населения соседей по Черноземью Россияне готовы платить налог с доходов по вкладам: результаты опроса ВТБ Аналитика ВТБ: ожидания и прогнозы бизнеса на 2025 год