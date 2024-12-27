ВТБ озвучил главные трудности для банков в 2025 году

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента и председателя правления ВТБ, заявил, что банковский сектор в 2025 году столкнется с рядом серьезных проблем. Среди них он назвал усиленные требования к капиталу, высокую стоимость риска и вероятность реструктуризаций кредитов. Пьянов сравнил российский банковский сектор с самолётом, готовящимся к снижению, а макрорегулирование с трудным и возрастающим рельефом. По его мнению, условия работы для банков будут оставаться сложными.