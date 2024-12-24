Аналитики выявили регионы России, где больше всего любят мандарины

Posted 24 декабря, 11:00
Published 24 декабря, 11:00
Modified 24 декабря, 11:00
Updated 24 декабря, 11:00
Из результатов анализа продаж мандаринов следует, что жители Ставрополья приобретают до 1 кг этих фруктов в месяц на каждого человека. В Магаданской и Тульской областях этот показатель составляет около 0,5 кг. В среднем по стране россияне покупают по 300 г мандаринов ежемесячно.
В регионах с наибольшим потреблением цитрусовых местные жители тратят на мандарины около 0,8-0,9% своего месячного дохода. Более доступные мандарины продаются в Астраханской, Волгоградской и Липецкой областях, а самые дорогие — в Чукотском автономном округе, Камчатском крае и Магаданской области.
Как показало исследование, мужчины чаще покупают более дорогие сорта мандаринов, что может свидетельствовать о том, что они хотят порадовать семью. Женщины, в свою очередь, предпочитают экономить, приобретая большее количество, но более дешевых фруктов. В целом мужчины тратят больше денег на мандарины, чем женщины, сообщают эксперты ВТБ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году ВТБ завершит интеграцию «Открытия» и РНКБ и о том, как это повлияет на клиентов банков.