Аналитики выявили регионы России, где больше всего любят мандарины

Как показало исследование, мужчины чаще покупают более дорогие сорта мандаринов, что может свидетельствовать о том, что они хотят порадовать семью. Женщины, в свою очередь, предпочитают экономить, приобретая большее количество, но более дешевых фруктов. В целом мужчины тратят больше денег на мандарины, чем женщины, сообщают эксперты ВТБ.