Аналитики: треть россиян завершили подготовку к Новому году

Posted 25 декабря, 11:07
Published 25 декабря, 11:07
Modified 25 декабря, 11:07
Updated 25 декабря, 11:07
Согласно данным опроса, организованного ВТБ, 67% россиян уже определились с местом празднования Нового года. Почти половина (44%) обсудили планы на праздник с близкими, а 36% запланировали поездки. Несмотря на активные приготовления, полностью завершить все дела и покупки к празднику удалось лишь 30% участников опроса.
Большинство россиян собираются встречать 2025 год в семейном кругу дома (57%) или в гостях (15%). За неделю до праздника только 29% успели украсить свои дома и нарядить ёлку, а 27% начали закупать продукты для новогоднего стола.
Лишь 32% респондентов приобрели подарки для близких, а новогодние наряды подготовили чуть более трети опрошенных (36%).
Приблизительно 30% участников исследования отметили, что уже завершили важные рабочие задачи и проекты перед началом новогодних каникул.
Праздничные поездки запланировали 36% россиян, из них 24% уже приобрели билеты. В гости к родственникам в другие города отправятся 15% опрошенных, а 9% намерены провести время в туристических поездках по стране. Около 7% респондентов планируют активный отдых на природе, тогда как 6% москвичей и 9% россиян выберут уют на даче. Лишь 2% участников опроса собираются провести праздники за границей.
Москва, Санкт-Петербург и Урал станут самыми популярными направлениями для новогоднего отдыха внутри страны. Жители Москвы чаще всего выбирают поездки в Подмосковье, города Золотого кольца и Калининград.
Среди россиян, планирующих путешествия на Новый год, 34% намерены потратить на поездки от 30 до 100 тыс. рублей. Еще 26% выделяют на это от 10 до 29 тыс. рублей, а 21% готовы вложить свыше 100 тыс. рублей.
*Опрос проводился ВТБ с 20 по 24 декабря среди 1500 россиян в возрасте 18–65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году ВТБ завершит интеграцию «Открытия» и РНКБ и о том, как это повлияет на клиентов банков.