bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 11:07

Published 25 декабря, 11:07

Modified 25 декабря, 11:07

Updated 25 декабря, 11:07

Аналитики: треть россиян завершили подготовку к Новому году

Аналитики: треть россиян завершили подготовку к Новому году

25 декабря 2024, 11:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Деньги
Согласно исследованию ВТБ, к празднованию Нового года готовы лишь 30% россиян. Большинство планируют встретить 2025 год дома или в гостях, а 36% запланировали поездки. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Урал. На праздники россияне готовы потратить до 100 тыс. рублей.

Согласно данным опроса, организованного ВТБ, 67% россиян уже определились с местом празднования Нового года. Почти половина (44%) обсудили планы на праздник с близкими, а 36% запланировали поездки. Несмотря на активные приготовления, полностью завершить все дела и покупки к празднику удалось лишь 30% участников опроса.

Большинство россиян собираются встречать 2025 год в семейном кругу дома (57%) или в гостях (15%). За неделю до праздника только 29% успели украсить свои дома и нарядить ёлку, а 27% начали закупать продукты для новогоднего стола.

Лишь 32% респондентов приобрели подарки для близких, а новогодние наряды подготовили чуть более трети опрошенных (36%).

Завершение рабочих дел перед праздником

Приблизительно 30% участников исследования отметили, что уже завершили важные рабочие задачи и проекты перед началом новогодних каникул.

Путешествия в Новый год

Праздничные поездки запланировали 36% россиян, из них 24% уже приобрели билеты. В гости к родственникам в другие города отправятся 15% опрошенных, а 9% намерены провести время в туристических поездках по стране. Около 7% респондентов планируют активный отдых на природе, тогда как 6% москвичей и 9% россиян выберут уют на даче. Лишь 2% участников опроса собираются провести праздники за границей.

Москва, Санкт-Петербург и Урал станут самыми популярными направлениями для новогоднего отдыха внутри страны. Жители Москвы чаще всего выбирают поездки в Подмосковье, города Золотого кольца и Калининград.

Бюджеты на праздничные поездки

Среди россиян, планирующих путешествия на Новый год, 34% намерены потратить на поездки от 30 до 100 тыс. рублей. Еще 26% выделяют на это от 10 до 29 тыс. рублей, а 21% готовы вложить свыше 100 тыс. рублей.

*Опрос проводился ВТБ с 20 по 24 декабря среди 1500 россиян в возрасте 18–65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году ВТБ завершит интеграцию «Открытия» и РНКБ и о том, как это повлияет на клиентов банков.

Аналитики выявили регионы России, где больше всего любят мандарины
Узнать подробнее
Читайте также:
Аналитики: вклады и накопительные счета стали популярнее текущихАналитика ВТБ: что может поддержать финансирование крупных проектовАналитика ВТБ: какие проекты имеют шансы на финансирование при высоких ставках
#Анна Селищева#Деньги#Общество#Белгородская область#Новый год#Праздник#Россия#ВТБ#Новогодние праздники#Финансы#Путешествие#Путешествия#Белгород#Россияне#Банк втб#Как празднуем новый год#Отмечать новый год
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика