Аналитики: треть россиян завершили подготовку к Новому году

Праздничные поездки запланировали 36% россиян, из них 24% уже приобрели билеты. В гости к родственникам в другие города отправятся 15% опрошенных, а 9% намерены провести время в туристических поездках по стране. Около 7% респондентов планируют активный отдых на природе, тогда как 6% москвичей и 9% россиян выберут уют на даче. Лишь 2% участников опроса собираются провести праздники за границей.