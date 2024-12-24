Аналитики: вклады и накопительные счета стали популярнее текущих

По данным аналитики ВТБ, на вкладах и накопительных счетах россиян сосредоточено 90% сбережений. С начала текущего года доля текущих счетов на рынке снизилась с 14,3% до 9,5%. Освободившееся место заняли накопительные счета, доля которых за этот же период выросла с 20,4% до 22,1%, и вклады, чья доля увеличилась с 65,3% до 68,4%. За год общий объем средств на накопительных счетах увеличился примерно на 200 миллиардов рублей, в основном благодаря переносу средств с текущих счетов.