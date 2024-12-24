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Posted 24 декабря, 10:28

Published 24 декабря, 10:28

Modified 24 декабря, 10:28

Updated 24 декабря, 10:28

Аналитики: вклады и накопительные счета стали популярнее текущих

Аналитики: вклады и накопительные счета стали популярнее текущих

24 декабря 2024, 10:28
Фото: ru.freepik.com.
Сюжет
Деньги
На вкладах и накопительных счетах россиян сосредоточено 90% всех сбережений. По данным ВТБ, за год доля текущих счетов снизилась, а объем средств на накопительных счетах и депозитах продолжает расти благодаря увеличению ключевой ставки и выгодным условиям банков.

По данным аналитики ВТБ, на вкладах и накопительных счетах россиян сосредоточено 90% сбережений. С начала текущего года доля текущих счетов на рынке снизилась с 14,3% до 9,5%. Освободившееся место заняли накопительные счета, доля которых за этот же период выросла с 20,4% до 22,1%, и вклады, чья доля увеличилась с 65,3% до 68,4%. За год общий объем средств на накопительных счетах увеличился примерно на 200 миллиардов рублей, в основном благодаря переносу средств с текущих счетов.

Рост ключевой ставки, который с начала года составил 5 процентных пунктов, позволил банкам предлагать более выгодные условия по накопительным продуктам. В то же время клиенты все чаще фиксируют повышенные ставки без дополнительных рисков, что стимулирует перевод средств с текущих счетов на накопительные и депозитные.

По мнению экспертов, рекордно высокий уровень ключевой ставки сохранится. В таких условиях структура рублевых сбережений продолжает меняться: доля наличных средств сократилась до исторического минимума — около 15%. Прогноз ВТБ предполагает, что к концу года примерно 350 миллиардов рублей из наличных запасов россиян будут размещены на банковских счетах.

Основной объем сбережений граждан составляют вклады, и повышение ставок по ним продолжает мотивировать вкладчиков размещать средства на депозитах.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году ВТБ завершит интеграцию «Открытия» и РНКБ и о том, как это повлияет на клиентов банков.

Аналитики считают, что наличные сбережения россиян достигли исторического минимума
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