bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 12:51

Published 28 января, 12:51

Modified 28 января, 12:51

Updated 28 января, 12:51

Бизнес

От налогов до конфликтов: какие юридические вопросы чаще всего беспокоят бизнес

28 января 2025, 12:51
Фото: Изображение Midjourney. Бизнес
Сюжет
Новости Белгорода
В прошлом году малый и средний бизнес заметно увеличили объём обращений за юридическими консультациями. Как показывает статистика ВТБ, за год он вырос на 40%.

Эксперты пришли к такому заключению после тщательного анализа обращений пользователей сервиса по дистанционному юридическому сопровождению. Бизнесмены чаще всего обращаются за помощью по вопросам, связанным с ответственностью, надзором в компании, налоговыми аспектами, разработкой контрактов с партнёрами или при наборе персонала, а также по вопросам государственной поддержки.

«Предприниматели сегодня более ответственно подходят к правовым вопросам в ведении своего бизнеса. В прошлом году спрос на юридическую поддержку увеличился более чем на 40%. Специалисты предоставили клиентам как минимум 135 тысяч консультаций по всем отраслям права. На рост обращений также влияет принятие новых законов, следование которым требует профессиональной помощи и экспертизы», — заявил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Запросы на темы ответственности и контроля составили 16% от общего числа. Консультирующихся беспокоила ответственность за действия сотрудников и полномочия контролирующих органов в отношении бизнеса.

В 13% случаев консультации были посвящены вопросам налогообложения, которые вызвали особую заинтересованность среди бизнесменов. Специалисты разъясняли клиентам особенности налоговых систем, таких как упрощённая и патентная, а также помогали в освоении правил ведения бухгалтерского учета и предоставляли советы по снижению налоговой нагрузки. На третьем месте по популярности — консультации по анализу контрагентов, разработке контрактов и урегулированию конфликтов с партнёрами. Это составляло более 10% обращений. Затем следовали вопросы трудовых отношений, которые заняли 9%. В основном они касались создания трудовых договоров с сотрудниками, включая пункты о конфиденциальности и ответственности за происшествия на производстве.

Юристы также консультировали по вопросам государственной поддержки бизнеса в 6% случаев. Предприниматели интересовались условиями госпрограмм и социальных контрактов, позволяющих получать субсидии для старта бизнеса. Другие популярные запросы в 2024 году касались закрытия ИП, совместимости статусов ИП и самозанятого, получения цифровых подписей, уплаты фиксированных взносов и уведомлений в налоговые органы при продаже товаров на агрегаторских платформах за пределами России.

Специалисты сервиса также оказывают помощь по вопросам регионального уровня. Например, в Краснодарском крае предприниматели часто обращались за консультациями по земельным вопросам и соблюдению тишины в курортных зонах. В Санкт-Петербурге требовалась юридическая экспертиза для офисов, расположенных в многоквартирных домах.

Аналитики ВТБ сообщили об увеличении объёма покупок во время праздников
Узнать подробнее
Читайте также:
Исследование ВТБ: россияне надеются, что высокие ставки защитят средства от инфляцииВ ВТБ рассказали про три сценария с ключевой ставкой в 2025 годуОпрос ВТБ: женщины проявляют больший интерес к программе долгосрочных сбережений
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Россия#ВТБ#Малый бизнес#Новости Белгорода#Средний бизнес#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика