От налогов до конфликтов: какие юридические вопросы чаще всего беспокоят бизнес

Posted 28 января, 12:51
Published 28 января, 12:51
Modified 28 января, 12:51
Updated 28 января, 12:51
Эксперты пришли к такому заключению после тщательного анализа обращений пользователей сервиса по дистанционному юридическому сопровождению. Бизнесмены чаще всего обращаются за помощью по вопросам, связанным с ответственностью, надзором в компании, налоговыми аспектами, разработкой контрактов с партнёрами или при наборе персонала, а также по вопросам государственной поддержки.
«Предприниматели сегодня более ответственно подходят к правовым вопросам в ведении своего бизнеса. В прошлом году спрос на юридическую поддержку увеличился более чем на 40%. Специалисты предоставили клиентам как минимум 135 тысяч консультаций по всем отраслям права. На рост обращений также влияет принятие новых законов, следование которым требует профессиональной помощи и экспертизы», — заявил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.
Запросы на темы ответственности и контроля составили 16% от общего числа. Консультирующихся беспокоила ответственность за действия сотрудников и полномочия контролирующих органов в отношении бизнеса.
В 13% случаев консультации были посвящены вопросам налогообложения, которые вызвали особую заинтересованность среди бизнесменов. Специалисты разъясняли клиентам особенности налоговых систем, таких как упрощённая и патентная, а также помогали в освоении правил ведения бухгалтерского учета и предоставляли советы по снижению налоговой нагрузки. На третьем месте по популярности — консультации по анализу контрагентов, разработке контрактов и урегулированию конфликтов с партнёрами. Это составляло более 10% обращений. Затем следовали вопросы трудовых отношений, которые заняли 9%. В основном они касались создания трудовых договоров с сотрудниками, включая пункты о конфиденциальности и ответственности за происшествия на производстве.
Юристы также консультировали по вопросам государственной поддержки бизнеса в 6% случаев. Предприниматели интересовались условиями госпрограмм и социальных контрактов, позволяющих получать субсидии для старта бизнеса. Другие популярные запросы в 2024 году касались закрытия ИП, совместимости статусов ИП и самозанятого, получения цифровых подписей, уплаты фиксированных взносов и уведомлений в налоговые органы при продаже товаров на агрегаторских платформах за пределами России.
Специалисты сервиса также оказывают помощь по вопросам регионального уровня. Например, в Краснодарском крае предприниматели часто обращались за консультациями по земельным вопросам и соблюдению тишины в курортных зонах. В Санкт-Петербурге требовалась юридическая экспертиза для офисов, расположенных в многоквартирных домах.