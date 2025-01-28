От налогов до конфликтов: какие юридические вопросы чаще всего беспокоят бизнес

В 13% случаев консультации были посвящены вопросам налогообложения, которые вызвали особую заинтересованность среди бизнесменов. Специалисты разъясняли клиентам особенности налоговых систем, таких как упрощённая и патентная, а также помогали в освоении правил ведения бухгалтерского учета и предоставляли советы по снижению налоговой нагрузки. На третьем месте по популярности — консультации по анализу контрагентов, разработке контрактов и урегулированию конфликтов с партнёрами. Это составляло более 10% обращений. Затем следовали вопросы трудовых отношений, которые заняли 9%. В основном они касались создания трудовых договоров с сотрудниками, включая пункты о конфиденциальности и ответственности за происшествия на производстве.