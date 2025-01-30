Бойцам «Орлана» задерживают зарплату? Ответ оперштаба Белгорода

Posted 30 января, 07:17
Published 30 января, 07:17
Modified 30 января, 07:19
Updated 30 января, 07:19
Белгородцы, вступившие в отряд «Орлан», утверждают, что им задерживают заработную плату. По их словам, подобное продолжается уже третий месяц: в январе, например, выплату средств задержали уже на пять дней.
«На данный вопрос бухгалтерия отвечает, что ждут каких-то субсидий. У людей дети, кредиты, свои какие-то проблемы, а денег нет», — отметил в Сети один мужчина.
Жалобу поддержал и другой житель, представившийся сотрудником СГУП «Орлан». Он спросил, как долго белгородцам нужно терпеть задержку.
«Все сотрудники прошли обучение на полигоне и специальное обучение по борьбе с БПЛА, а сейчас с таким отношением со стороны руководства обученные сотрудники просто уволятся, мы теряем доверие к такому руководству», — говорится в жалобе.
Обращения заметили в оперштабе. Его представители поблагодарили белгородцев за информацию и пообещали выяснить причину задержки.
Отряд «Орлан» появился в регионе минувшей осенью. Он создан при взаимодействии с Росгвардией.
Ранее на задержку оплаты жаловались и бойцы «Барса». Тогда проблему пообещал решить губернатор региона.