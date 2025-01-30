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Posted 30 января, 07:17

Published 30 января, 07:17

Modified 30 января, 07:19

Updated 30 января, 07:19

Ранее жалобы поступали от некоторых «барсов»

Бойцам «Орлана» задерживают зарплату? Ответ оперштаба Белгорода

30 января 2025, 07:17
Фото: 1MI. Ранее жалобы поступали от некоторых «барсов»

Вступившие в «Орлан» белгородцы жалуются на задержку зарплаты

Сюжет
Зарплата
Членам отряда «Орлан» могут задерживать заработную плату? Такие жалобы появляются в Сети от бойцов.

Белгородцы, вступившие в отряд «Орлан», утверждают, что им задерживают заработную плату. По их словам, подобное продолжается уже третий месяц: в январе, например, выплату средств задержали уже на пять дней.

«На данный вопрос бухгалтерия отвечает, что ждут каких-то субсидий. У людей дети, кредиты, свои какие-то проблемы, а денег нет», — отметил в Сети один мужчина.

Жалобу поддержал и другой житель, представившийся сотрудником СГУП «Орлан». Он спросил, как долго белгородцам нужно терпеть задержку.

«Все сотрудники прошли обучение на полигоне и специальное обучение по борьбе с БПЛА, а сейчас с таким отношением со стороны руководства обученные сотрудники просто уволятся, мы теряем доверие к такому руководству», — говорится в жалобе.

Обращения заметили в оперштабе. Его представители поблагодарили белгородцев за информацию и пообещали выяснить причину задержки.

Отряд «Орлан» появился в регионе минувшей осенью. Он создан при взаимодействии с Росгвардией.

Ранее на задержку оплаты жаловались и бойцы «Барса». Тогда проблему пообещал решить губернатор региона.

В одном из районов Белгородской области задержали зарплату бойцам «Барса»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Зарплата#Задержка#Белгород#Оперштаб#Орлан
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