Гладков рассказал о составе формирования «Орлан» в Белгородской области

Губернатор рассказал, что в подразделении «Орлан» — подготовленные специалисты, включая парней из самообороны, которые активно защищают территории региона, уничтожают беспилотники врагов, оберегают небо. Кроме этого, бойцы каждый день улучшают свои навыки и учатся новому.