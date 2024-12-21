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Posted 21 декабря, 13:39

Published 21 декабря, 13:39

Modified 21 декабря, 13:56

Updated 21 декабря, 13:56

Гладков рассказал о составе формирования «Орлан» в Белгородской области

Гладков рассказал о составе формирования «Орлан» в Белгородской области

21 декабря 2024, 13:39
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова.
Сюжет
Специальная военная операция
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, кто входит в формирование, а также напомнил, что 2025 год станет Годом защитника Отечества.

В своих соцсетях губернатор напомнил, что президент Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Годом тех, кто стоит на страже Родины.

Как наши подразделения: военные, самооборона, «Орлан», «Барс-Белгород», силовые структуры, которые продолжают выполнять задачи по охране Белгородской земли.
Вячеслав Гладков

Губернатор рассказал, что в подразделении «Орлан» — подготовленные специалисты, включая парней из самообороны, которые активно защищают территории региона, уничтожают беспилотники врагов, оберегают небо. Кроме этого, бойцы каждый день улучшают свои навыки и учатся новому.

Видео: Соцсети Вячеслава Гладкова.

Гладков отметил, что с ними плечом к плечу стоят герои специальной военной операции. Один из них — боец с позывным «Немой».

Он отважно сражался в бою, который длился около семи часов. В ходе этого боя его отряд вышел из окружения, а «Немой» получил ранение. За проявленную смелость награждён орденом Мужества. Сейчас он в составе «Орлана» передаёт боевой опыт сапёрно-инженерного дела.
Вячеслав Гладков

Напомним, в Белгородской области есть три структуры, выполняющие задачи по охране объектов и защите населения. Чем они различаются — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Видео#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Герои#Самооборона#Специальная военная операция#Беспилотники#Орлан
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