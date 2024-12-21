Гладков рассказал о составе формирования «Орлан» в Белгородской области

Posted 21 декабря, 13:39
Published 21 декабря, 13:39
Modified 21 декабря, 13:56
Updated 21 декабря, 13:56
В своих соцсетях губернатор напомнил, что президент Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Годом тех, кто стоит на страже Родины.
Как наши подразделения: военные, самооборона, «Орлан», «Барс-Белгород», силовые структуры, которые продолжают выполнять задачи по охране Белгородской земли.
Вячеслав Гладков
Губернатор рассказал, что в подразделении «Орлан» — подготовленные специалисты, включая парней из самообороны, которые активно защищают территории региона, уничтожают беспилотники врагов, оберегают небо. Кроме этого, бойцы каждый день улучшают свои навыки и учатся новому.
Гладков отметил, что с ними плечом к плечу стоят герои специальной военной операции. Один из них — боец с позывным «Немой».
Он отважно сражался в бою, который длился около семи часов. В ходе этого боя его отряд вышел из окружения, а «Немой» получил ранение. За проявленную смелость награждён орденом Мужества. Сейчас он в составе «Орлана» передаёт боевой опыт сапёрно-инженерного дела.
Вячеслав Гладков
Напомним, в Белгородской области есть три структуры, выполняющие задачи по охране объектов и защите населения. Чем они различаются — по ссылке.