В одном из районов Белгородской области задержали зарплату бойцам «Барса»

Posted 21 января, 07:50
Published 21 января, 07:50
Modified 21 января, 07:51
Updated 21 января, 07:51
Белгородка задала вопрос Вячеславу Гладкову о задержках выплат добровольцам из отряда «Барс-Белгород». Она уточнила, что на встрече 8 января было обещано, что все выплаты будут переведены в течение недели.
Глава региона отметил, что «все хвосты за прошлый год выплачены», однако выяснилось, что у добровольцев из Ивнянского района до сих пор нет выплат за октябрь.
«Разбираемся, в чём причина. Обязательно примем меры, чтобы устранить эту проблему», — заявил губернатор.
Ранее власти региона неоднократно подчёркивали важность оперативного решения вопросов, касающихся социальных и финансовых выплат.
Ранее Гладков разъяснил ситуацию с задержкой зарплаты ещё одного бойца «Барса». Белгородец, служивший в отряде, заявил своей жене о задержке зарплаты, хотя сам стабильно получал выплаты по 120 тысяч рублей.
«Мужчине должно быть стыдно за недоразумение», — отметил Гладков.
Напомним, что бойцы отряда «Барс-Белгород» получают от 80 тысяч рублей на руки. Сумма может увеличиваться в зависимости от должности и выполнения боевых задач. Отряд приступил к дежурствам с 1 октября 2024 года, его задачи включают охрану важных объектов, борьбу с дронами и ДРГ, а также обеспечение режима КТО. Присоединиться к отряду могут кандидаты в возрасте от 18 до 65 лет, обратившись в местный военный комиссариат.