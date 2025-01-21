В одном из районов Белгородской области задержали зарплату бойцам «Барса»

Напомним, что бойцы отряда «Барс-Белгород» получают от 80 тысяч рублей на руки. Сумма может увеличиваться в зависимости от должности и выполнения боевых задач. Отряд приступил к дежурствам с 1 октября 2024 года, его задачи включают охрану важных объектов, борьбу с дронами и ДРГ, а также обеспечение режима КТО. Присоединиться к отряду могут кандидаты в возрасте от 18 до 65 лет, обратившись в местный военный комиссариат.