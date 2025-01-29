bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 12:48

Published 29 января, 12:48

Modified 29 января, 12:48

Updated 29 января, 12:48

Сливочное масло вновь в центре внимания

Белгородцев предупреждают о потенциально опасном сливочном масле от «призрака»

29 января 2025, 12:48
Фото: Изображение Midjourney. Сливочное масло вновь в центре внимания
Речь идёт о продукции «Гринмилк». Где изготавливают их сливочные масла и по каким технологиям, неизвестно.

Сотрудники белгородского Роспотребнадзора предупреждают о потенциально опасном сливочном масло от производителя ООО «Гринмилк» (юридический адрес в Рязани). Как оказалось, продукт на деле не соответствует обязательным требованиям.

Выяснить подробности решили в рязанском отделении ведомства, в чьей области, судя по этикетке, находится производство продукции. Однако оказалось, что по адресу нет соответствующей организации, а их декларации с конца ноября 2024 года признаны недействительными.

Исходя из этих данных, остаётся неизвестным, в каких условиях изготавливается сливочное масло, поэтому россиян просят не употреблять продукцию от «Гринмилк». В случае, если эти товары окажутся на магазинных полках, стоит уведомить об этом сотрудников регионального Роспотребнадзора.

Белгородских детей кормили подозрительным сыром и сливочным маслом
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 25 тонн сливочного масла «изготовили» на площадке для пестицидов под БелгородомБелгородцев предупредили о подозрительном сливочном масле: как опознать фальсификатОпасный аллерген обнаружили в рыбной продукции от белгородского производителя
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Сливочное масло#Белгород#Предприятие-призрак
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика