Белгородцев предупреждают о потенциально опасном сливочном масле от «призрака»

Posted 29 января, 12:48
Published 29 января, 12:48
Modified 29 января, 12:48
Updated 29 января, 12:48
Сотрудники белгородского Роспотребнадзора предупреждают о потенциально опасном сливочном масло от производителя ООО «Гринмилк» (юридический адрес в Рязани). Как оказалось, продукт на деле не соответствует обязательным требованиям.
Выяснить подробности решили в рязанском отделении ведомства, в чьей области, судя по этикетке, находится производство продукции. Однако оказалось, что по адресу нет соответствующей организации, а их декларации с конца ноября 2024 года признаны недействительными.
Исходя из этих данных, остаётся неизвестным, в каких условиях изготавливается сливочное масло, поэтому россиян просят не употреблять продукцию от «Гринмилк». В случае, если эти товары окажутся на магазинных полках, стоит уведомить об этом сотрудников регионального Роспотребнадзора.