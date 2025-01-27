Бюрократия vs человечность: белгородские власти хотят изменить систему выплат

Posted 27 января, 07:02
Published 27 января, 07:02
Modified 27 января, 07:04
Updated 27 января, 07:04
Белгородцы продолжают жаловаться на порядок выплат компенсаций за повреждённое или утерянное имущество. За неделю с 20 по 26 января обращений на эту тему в правительство Белгородской области поступило 74.
Губернатор региона Вячеслав Гладков считает, что заявительный характер этих выплат — это ошибочный подход. Система должна быть изменена так, чтобы сами компенсации поступали в более упрощённом порядке, чтобы ускорить и получение денег пострадавшими, и сократить объёмы работы для министерства труда и социальной защиты. По словам главы области, некоторые владельцы жилья, повреждённого ещё в летний сезон 2024 года, на сегодняшний день, в январе уже 2025 года, выплаты не получили.
Спорным моментом является ещё и увеличение выплат после введения в Белгородской области режима ЧС федерального уровня. Так, Гладков рассказал о жительнице Шебекино, дом которой попадал под атаки несколько раз ещё в июле 2024 года. Однако сейчас выплату она не получила, а получать она должна её по старому формату, ведь режим ЧС федеральный начал действовать только в августе 2024 года. За полную потерю имущества компенсация увеличивается со 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.
«Когда говорит человек: у меня пострадало жильё, но, например, в июне. Компенсации не получил на сегодняшний день, совсем ничего. Он говорит: смотрите, если бы я получил в июне эти деньги, мне было бы не обидно, а я до сих пор на сегодняшний день не получил ничего, и мне говорят, что я буду получать по старому формату», — объяснил глава правительства.
Вячеслав Гладков предлагает пересмотреть в правительстве региона порядок выплат этих мер социальной поддержки: сделать их на беззаявительной основе. По его мнению, федеральные власти поддержат регион в этом.
«Деньги же были, проблема же в нас. В чём? Да, много работы. Да, многие уволились. Да, не хватает рук. Да, страшно выезжать по обстрелам. Но тогда нужно принимать какие-то меры и объявлять, например, мораторий на эти решения, — рассказывает Гладков о работе минсоцзащиты. — Слишком много проблем. И проблемы эти должны заставить нас с вами изменить систему. Она должна быть более быстро реагировать на ситуацию. Мне пока это не очень нравится», — закончил чиновник.
На завтрашнем непубличном собрании правительства вопрос снова поднимут, но когда и какие решения будут приняты, или вообще станет ли федеральное правительство идти на поблажки, сокращения бюрократии из-за просьбы одного региона — вопросы открытые. Редакция Бел.Ру продолжит следить за этой темой. Другие материалы по теме можно почитать в сюжете «Выплаты».