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Posted 27 января, 07:02

Published 27 января, 07:02

Modified 27 января, 07:04

Updated 27 января, 07:04

Гладков недоволен работой минсоцтруда с пострадавшими из-за обстрелов

Бюрократия vs человечность: белгородские власти хотят изменить систему выплат

27 января 2025, 07:02
Фото: Изображение Midjourney.

Гладков недоволен работой минсоцтруда с пострадавшими из-за обстрелов

Сюжет
Выплаты
Получится ли у белгородского правительства изменить систему выплат и избавиться от части бумажной работы для регионального минсоцтруда?

Белгородцы продолжают жаловаться на порядок выплат компенсаций за повреждённое или утерянное имущество. За неделю с 20 по 26 января обращений на эту тему в правительство Белгородской области поступило 74.

Губернатор региона Вячеслав Гладков считает, что заявительный характер этих выплат — это ошибочный подход. Система должна быть изменена так, чтобы сами компенсации поступали в более упрощённом порядке, чтобы ускорить и получение денег пострадавшими, и сократить объёмы работы для министерства труда и социальной защиты. По словам главы области, некоторые владельцы жилья, повреждённого ещё в летний сезон 2024 года, на сегодняшний день, в январе уже 2025 года, выплаты не получили.

Спорным моментом является ещё и увеличение выплат после введения в Белгородской области режима ЧС федерального уровня. Так, Гладков рассказал о жительнице Шебекино, дом которой попадал под атаки несколько раз ещё в июле 2024 года. Однако сейчас выплату она не получила, а получать она должна её по старому формату, ведь режим ЧС федеральный начал действовать только в августе 2024 года. За полную потерю имущества компенсация увеличивается со 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

«Когда говорит человек: у меня пострадало жильё, но, например, в июне. Компенсации не получил на сегодняшний день, совсем ничего. Он говорит: смотрите, если бы я получил в июне эти деньги, мне было бы не обидно, а я до сих пор на сегодняшний день не получил ничего, и мне говорят, что я буду получать по старому формату», — объяснил глава правительства.

Вячеслав Гладков предлагает пересмотреть в правительстве региона порядок выплат этих мер социальной поддержки: сделать их на беззаявительной основе. По его мнению, федеральные власти поддержат регион в этом.

«Деньги же были, проблема же в нас. В чём? Да, много работы. Да, многие уволились. Да, не хватает рук. Да, страшно выезжать по обстрелам. Но тогда нужно принимать какие-то меры и объявлять, например, мораторий на эти решения, — рассказывает Гладков о работе минсоцзащиты. — Слишком много проблем. И проблемы эти должны заставить нас с вами изменить систему. Она должна быть более быстро реагировать на ситуацию. Мне пока это не очень нравится», — закончил чиновник.

На завтрашнем непубличном собрании правительства вопрос снова поднимут, но когда и какие решения будут приняты, или вообще станет ли федеральное правительство идти на поблажки, сокращения бюрократии из-за просьбы одного региона — вопросы открытые. Редакция Бел.Ру продолжит следить за этой темой. Другие материалы по теме можно почитать в сюжете «Выплаты».

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#Алёна Мальцева#Общество#Выплаты#Компенсации#Белгород#Социальная поддержка#Бюрократия
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