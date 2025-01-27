Бюрократия vs человечность: белгородские власти хотят изменить систему выплат

Спорным моментом является ещё и увеличение выплат после введения в Белгородской области режима ЧС федерального уровня. Так, Гладков рассказал о жительнице Шебекино, дом которой попадал под атаки несколько раз ещё в июле 2024 года. Однако сейчас выплату она не получила, а получать она должна её по старому формату, ведь режим ЧС федеральный начал действовать только в августе 2024 года. За полную потерю имущества компенсация увеличивается со 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.