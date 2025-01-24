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Posted 24 января, 13:16

Published 24 января, 13:16

Modified 24 января, 13:18

Updated 24 января, 13:18

В Белгородской области задерживаются соцвыплаты

«Вопрос ко мне»: Гладков назвал причину задержки выплат белгородцам

24 января 2025, 13:16
Фото: 1MI. В Белгородской области задерживаются соцвыплаты

Белгородцы жалуются на задержки некоторых выплат в январе

Сюжет
Выплаты
Белгородцам задерживают соцвыплаты. Губернатор и врио министра объяснили причину.

Жители Белгородской области жалуются на задержки по некоторым выплатам. В частности, поступило такое обращение:

«Обещали региональный капитал перевести до 25 числа текущего месяца, но уже 24, почти конец рабочего дня, денег нет. 25–26 — выходные. Опять отписки „не позднее 26“, теперь до конца месяца. Вопрос: где деньги?»

Олеся Митякина, врио министра соцзащиты региона, отметила, что сроки выплат изменились из-за организационно-штатных мероприятий.

«Зачисление ожидается до 31 января 2025 года. Такая ситуация сложилась лишь в этом месяце. В дальнейшем вернёмся на стандартный график. Ещё раз приношу извинения», — заверила она.

Ситуацию с задержкой выплат комментировал и губернатор Вячеслав Гладков. Жительница региона задавала ему следующий вопрос: «Уже пишет вся область Вам. Что происходит с пособиями от соцзащиты на 3-го и последующих детей?!»

Глава региона ответил, что сбои связаны с процессом смены руководства, и признал свою вину в этом:

«У нас все выплаты производятся до 20 числа. Здесь вопрос ко мне. Принял решение, поменял министра. Смена руководителей — смена электронных и цифровых подписей. Два-три дня возникла эта проблема. Приношу свои извинения, решение было обоснованное. Сейчас отладим и надеемся, что больше этого не повторится».
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Напомним, что Вячеслав Гладков 15 января 20225 года назначил Олесю Митякину временно исполняющей обязанности министра социальной защиты населения и труда Белгородской области. До этого она возглавляла МФЦ в регионе, занимала ключевые должности в министерстве цифрового развития Белгородской области и в министерстве Тульской области по информатизации и связи.

Елена Батанова покинула пост министра социальной защиты населения Белгородской области и стала советником губернатора Вячеслава Гладкова по вопросам социальной политики.

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