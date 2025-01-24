«Вопрос ко мне»: Гладков назвал причину задержки выплат белгородцам

Posted 24 января, 13:16
Published 24 января, 13:16
Modified 24 января, 13:18
Updated 24 января, 13:18
Жители Белгородской области жалуются на задержки по некоторым выплатам. В частности, поступило такое обращение:
«Обещали региональный капитал перевести до 25 числа текущего месяца, но уже 24, почти конец рабочего дня, денег нет. 25–26 — выходные. Опять отписки „не позднее 26“, теперь до конца месяца. Вопрос: где деньги?»
Олеся Митякина, врио министра соцзащиты региона, отметила, что сроки выплат изменились из-за организационно-штатных мероприятий.
«Зачисление ожидается до 31 января 2025 года. Такая ситуация сложилась лишь в этом месяце. В дальнейшем вернёмся на стандартный график. Ещё раз приношу извинения», — заверила она.
Ситуацию с задержкой выплат комментировал и губернатор Вячеслав Гладков. Жительница региона задавала ему следующий вопрос: «Уже пишет вся область Вам. Что происходит с пособиями от соцзащиты на 3-го и последующих детей?!»
Глава региона ответил, что сбои связаны с процессом смены руководства, и признал свою вину в этом:
«У нас все выплаты производятся до 20 числа. Здесь вопрос ко мне. Принял решение, поменял министра. Смена руководителей — смена электронных и цифровых подписей. Два-три дня возникла эта проблема. Приношу свои извинения, решение было обоснованное. Сейчас отладим и надеемся, что больше этого не повторится».
Напомним, что Вячеслав Гладков 15 января 20225 года назначил Олесю Митякину временно исполняющей обязанности министра социальной защиты населения и труда Белгородской области. До этого она возглавляла МФЦ в регионе, занимала ключевые должности в министерстве цифрового развития Белгородской области и в министерстве Тульской области по информатизации и связи.
Елена Батанова покинула пост министра социальной защиты населения Белгородской области и стала советником губернатора Вячеслава Гладкова по вопросам социальной политики.