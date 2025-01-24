«Вопрос ко мне»: Гладков назвал причину задержки выплат белгородцам

Напомним, что Вячеслав Гладков 15 января 20225 года назначил Олесю Митякину временно исполняющей обязанности министра социальной защиты населения и труда Белгородской области. До этого она возглавляла МФЦ в регионе, занимала ключевые должности в министерстве цифрового развития Белгородской области и в министерстве Тульской области по информатизации и связи.