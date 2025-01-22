Жителей Терезовки отселят из села, а систему компенсаций за аренду ждут изменения

Кроме того, ещё несколько решений принято относительно населённых пунктов Белгородского района, это: Малиновка, Отрадное, Толоконное, Красная Нива. Их жители могут рассчитывать на получение компенсаций, связанных с арендой жилья, которые выплачивают каждый месяц. По поводу получения выплат белгородцев направили в министерство соцзащиты Белгородской области и в муниципальных министерствах.