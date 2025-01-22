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Posted 22 января, 18:40

Published 22 января, 18:40

Modified 22 января, 18:51

Updated 22 января, 18:51

Отселение жителей Белгородского приграничья

Жителей Терезовки отселят из села, а систему компенсаций за аренду ждут изменения

22 января 2025, 18:40
Фото: 1MI. Отселение жителей Белгородского приграничья

Оперштаб заявил об отселении белгородцев из Терезовки и изменениях в выплатах

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Новости Белгорода
Оперштаб не назвал точную причину решения, однако это может быть связано с оперативной обстановкой. Что касается компенсаций за аренду — подробности не указали.

Сегодня на заседании оперштаба приняли решение отселить жителей ещё одного приграничного населённого пункта. Точной причины не назвали, однако, вероятно, его приняли из-за обострения оперативной обстановки в селе. Речь идёт о Терезовке Шебекинского МО.

О том, как получить новое жильё после вынужденного переезда, белгородцам рекомендуют узнавать информацию в администрации округа. Непосредственно к её руководителю, Андрею Гридневу, либо к региональному министру строительства, Оксане Козлитиной. В своём Telegram-канале губернатор заявил, что в случае возникновения проблем, можно обратиться напрямую к нему.

Кроме того, ещё несколько решений принято относительно населённых пунктов Белгородского района, это: Малиновка, Отрадное, Толоконное, Красная Нива. Их жители могут рассчитывать на получение компенсаций, связанных с арендой жилья, которые выплачивают каждый месяц. По поводу получения выплат белгородцев направили в министерство соцзащиты Белгородской области и в муниципальных министерствах.

Также Вячеслав Гладков в видеообращении объявил, что в системе частичной компенсации аренды произойдут изменения, о которых расскажут подробнее в понедельник во время еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области.

В прошедший понедельник на оперсовещании также заявили, что с 2022 года более 14 тыс белгородцев оставили свои дома из-за последствий обстрелов со стороны Украины Белгородской области.

С начала СВО более 14 тыс белгородцев вынужденно покинули дома из-за обстрелов
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