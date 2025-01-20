Разводятся и заключают договор аренды: махинации белгородцев ради выплат

Как сообщил Вячеслав Гладков, были многочисленные обращения по выплатам от жителей Белгородского района по Отрадному и Малиновке. Поэтому на ближайшем заседании оперштаба власти рассмотрят вопрос и примут решение в поддержку о частичной компенсации за аренду жилья.