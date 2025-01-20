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Posted 20 января, 07:31

Published 20 января, 07:31

Modified 20 января, 07:33

Updated 20 января, 07:33

Гладков рассказал о махинациях белгородцев для получения выплат за аренду

Разводятся и заключают договор аренды: махинации белгородцев ради выплат

20 января 2025, 07:31
Фото: 1MI.

Гладков рассказал о махинациях белгородцев для получения выплат за аренду

Сюжет
Выплаты
Белгородцы из нескольких населённых пунктов попросили компенсировать им плату за аренду жилья. Власти вопрос рассмотрят, но изменят порядок предоставления выплат.

Как сообщил Вячеслав Гладков, были многочисленные обращения по выплатам от жителей Белгородского района по Отрадному и Малиновке. Поэтому на ближайшем заседании оперштаба власти рассмотрят вопрос и примут решение в поддержку о частичной компенсации за аренду жилья.

Но будет изменён порядок предоставления выплаты, так как есть люди, которые рассматривают это не как сокращение расходов, а как увеличение доходов семьи.

«Это категорически неправильно. Дополнительная нагрузка на соцзащите будет. Но это бюджетные средства. Мы должны чётко понимать, что деньги направляются тем, кто в этом нуждается. Самый вопиющий случай — муж с женой расходятся, и жена с мужем заключают договор аренды на жильё, в котором жили всю жизнь. Это неправильно. Или заключают договор на квартиру, где никто не был. Мы должны изменить порядок и контролировать процесс»
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее жители нескольких сёл обратились с просьбой о компенсации расходов на аренду жилья. Они отмечают, что жизнь в этих местах стала небезопасной из-за угрозы дронов, отсутствия укрытий и проблем с коммунальными услугами.

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#Кристина Семенчук#Происшествия#Аренда#Компенсация#Социальная защита#Выплаты#Белгород#Отрадное#Жилищные условия#Малиновка
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