Разводятся и заключают договор аренды: махинации белгородцев ради выплат

Posted 20 января, 07:31
Published 20 января, 07:31
Modified 20 января, 07:33
Updated 20 января, 07:33
Как сообщил Вячеслав Гладков, были многочисленные обращения по выплатам от жителей Белгородского района по Отрадному и Малиновке. Поэтому на ближайшем заседании оперштаба власти рассмотрят вопрос и примут решение в поддержку о частичной компенсации за аренду жилья.
Но будет изменён порядок предоставления выплаты, так как есть люди, которые рассматривают это не как сокращение расходов, а как увеличение доходов семьи.
«Это категорически неправильно. Дополнительная нагрузка на соцзащите будет. Но это бюджетные средства. Мы должны чётко понимать, что деньги направляются тем, кто в этом нуждается. Самый вопиющий случай — муж с женой расходятся, и жена с мужем заключают договор аренды на жильё, в котором жили всю жизнь. Это неправильно. Или заключают договор на квартиру, где никто не был. Мы должны изменить порядок и контролировать процесс»
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее жители нескольких сёл обратились с просьбой о компенсации расходов на аренду жилья. Они отмечают, что жизнь в этих местах стала небезопасной из-за угрозы дронов, отсутствия укрытий и проблем с коммунальными услугами.