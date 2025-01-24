Хитрые посредники и устаревшие объявления: как снять квартиру в Белгороде

«Организация выкладывает объявления с несуществующими квартирами под сдачу, после отклика перезванивает менеджер, озвучивает стоимость их услуг, 4000 рублей, и проговаривает, что эта сумма будет оплачена в том случае, если вы найдете квартиру через нас. По факту в офисе стоимость услуг уже становится 4500 рублей, и она обязательна к оплате, в любом случае, по истечению срока договора, а к сайту объявлений они вообще отношения не имеют. Договор из себя представляет лицензионное соглашение об использовании базы данных „Городок 31“, по сути, оно просто предоставляет доступ к их сайту. Сама база — полный ужас, в неё сгрузили все квартиры с бесплатных платформ, которые нашли, их очень мало, и они в ужасном состоянии, а арендодатели и не знают, что их объявления используются на этом сайте».