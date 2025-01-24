Хитрые посредники и устаревшие объявления: как снять квартиру в Белгороде

Posted 24 января, 10:32
Published 24 января, 10:32
Modified 24 января, 10:34
Updated 24 января, 10:34
На момент публикации материала на сайте бесплатных объявлений было чуть более 230 предложений о сдаче квартиры на длительный срок в Белгороде. К примеру, на Харгоре на улице Есенина сдают однокомнатную квартиру без мебели и без бытовой техники, но с кухонным гарнитуром и диваном. Стоимость — 9000 рублей в месяц. Кроме этого, новым жильцам нужно будет оплачивать обязательные платежи и использованные ресурсы (газ, вода и свет).
Немного дороже, за 10 тысяч рублей в месяц, сдают однокомнатную почти пустую квартиру в микрорайоне Новый-2. Жильё площадью 40 «квадратов» находится на 16-м этаже.
В целом за 10-12 тысяч рублей в месяц на Харгоре в Белгороде можно снять и двушку. К примеру, на улице Есенина предлагают двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра за 12 тысяч рублей. В квартире есть кухонный гарнитур, обеденный стол, холодильник, а комнаты без мебели.
А ещё можно снять пустую четырёхкомнатную квартиру за 12 тысяч рублей. К примеру, такая находится на ул. 60 лет Октября.
Среди дорогих вариантов — трёхкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом и новой мебелью на улице Костюкова. За неё собственник в месяц просит 70 тысяч рублей. В описании указано, что в квартире есть кондиционеры, итальянские сантехника и плитка. Примечательно, что объявление висит с августа 2021 года. Тогда за неё просили 75 тысяч рублей в месяц. Цена изменилась 13 января текущего года.
Несмотря на то, что объявлений не так мало, найти подходящее бывает сложно. Ведь если финансовая сторона вопроса устраивает, могут не подойти условия. К примеру, как рассказала журналистам Бел.Ру риелтор одного из агентств недвижимости в Белгороде, некоторые собственники не пускают не только с животными, но и с детьми.
А даже если владелец квартиры идёт навстречу и разрешает заселиться с питомцами в пустую квартиру, то стоимость аренды может немного вырасти.
Стоит отметить, что в сравнении с 2023 годом количество квартир для сдачи в Белгороде уменьшилось. В частном разговоре риелтор поделилась, что в настоящее время в областном центре жильё снимают белгородцы из приграничья и граждане сопредельного государства. Поэтому подходящих предложений по приемлемой цене не так много.
Ещё одна проблема, с которой сталкиваются желающие снять квартиры, устаревшие данные. К примеру, если в поисковике по запросу «Снять квартиру в Белгороде» перейти на третью-четвёртую страницу и открыть сайт с объявлениями, то можно потратить время впустую в поиске нужного варианта. К примеру, на сайте «МаксРиэлт» достаточно много предложений об аренде от собственников, но большинство номеров выключены.
Дозвонившись по одному из них, мы услышали от собственницы, что квартиру не то, что не сдают, она уже давно продана — лет пять назад. Девушка посоветовала быть осторожней и не искать объявления в этом источнике.
Ни для кого не секрет, что найти квартиру от собственника и не платить комиссионные очень сложно. Практически все объявления о сдаче жилья выводят на агентства недвижимости и риелторов.
Иногда собственники даже не знают, что сдачей их недвижимости занимаются риелторы. Схема следующая: владелец вывешивает объявления, их «перехватывают» агентства недвижимости и сдают от себя.
В поисках квартиры арендаторы попадают на риелторов, которые сами договариваются с собственниками о просмотре недвижимости, но от имени потенциальных жильцов. В итоге собственник получает арендаторов, риелтор — комиссионные, а жильцы лишаются части семейного бюджета за ненужные посреднические услуги.
Но бывает и так, что собственники самостоятельно обращаются за помощью риелторов. В этом случае оплату агенты получают не только от владельцев, но и от арендаторов.
Чтобы не брать на себя ответственность, некоторые агентства недвижимости предоставляют только информационные услуги. Схема следующая: на сайте висит объявление о сдаче квартиры от имени агентства. Потенциальный арендатор, обратившись с вопросом о просмотре жилья, сталкивается с предложением приехать в офис и заключить договор, в котором будет сказано, что агентство только предоставляет номера собственников, а всю остальную работу (обзвон, договор о встрече и т. д.) выполняет сам арендатор. Стоимость услуг — 4000 рублей. Подробности на фото.
Однако некоторые белгородцы высказали в Сети сомнения по поводу подобного сотрудничества. Вот текст жалобы в сообществе во «ВКонтакте» «Честный список»:
«Организация выкладывает объявления с несуществующими квартирами под сдачу, после отклика перезванивает менеджер, озвучивает стоимость их услуг, 4000 рублей, и проговаривает, что эта сумма будет оплачена в том случае, если вы найдете квартиру через нас. По факту в офисе стоимость услуг уже становится 4500 рублей, и она обязательна к оплате, в любом случае, по истечению срока договора, а к сайту объявлений они вообще отношения не имеют. Договор из себя представляет лицензионное соглашение об использовании базы данных „Городок 31“, по сути, оно просто предоставляет доступ к их сайту. Сама база — полный ужас, в неё сгрузили все квартиры с бесплатных платформ, которые нашли, их очень мало, и они в ужасном состоянии, а арендодатели и не знают, что их объявления используются на этом сайте».
Как рассказала «Бел.Ру» риелтор одного из агентств в Белгороде, как правило, мошенники в офис арендаторов не приглашают. Это первое, что должно насторожить потенциальных жильцов. Кроме этого, ниже представлены основные правила, которые помогут не стать жертвой мошенников: