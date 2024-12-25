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Posted 25 декабря, 06:01

Published 25 декабря, 06:01

Modified 25 декабря, 06:01

Updated 25 декабря, 06:01

Белгородцы получили 198 домов и 900 квартир за свои участки в приграничье

Белгородцы получили 198 домов и 900 квартир за свои участки в приграничье

25 декабря 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Недвижимость
Жители приграничья из-за сложной оперативной обстановки имеют право получить взамен своей старой недвижимости, которая отходит государству, новое жильё. Журналисты Бел.Ру выяснили, что получили люди и смогут ли они вернуть свои участки.

По информации министерства строительства области, в 2023 году жители региона выбрали взамен переданных земельных участков 198 домов и 900 квартир. За истекший период 2024 года — 169 домов и 133 квартиры.

В правительстве отметили, что условием предоставления нового жилья является безвозмездная передача в собственность Белгородской области утраченного помещения.

В то же время, в соответствии с постановлением правительства региона, жилые помещения и земельные участки по заявлению белгородцев, которые ранее были собственниками, могут им бесплатно предоставить обратно по договорам безвозмездного пользования.

Власти отметили, что на основании поступивших заявлений белгородцев министерство имущественных и земельных отношений области предоставило по договорам безвозмездного пользования 494 жилых дома.

Данные дома и земельные участки под ними предоставляют людям на 49 лет, с правом пользования имуществом с даты отмены режима чрезвычайной ситуации либо с даты отмены ограничения на въезд в населённые пункты Белгородской области, в которых режим ЧС не вводился, но въезд на территорию которых был ограничен.

Напомним, во время пресс-конференции Вячеслав Гладков рассказал, что по завершении спецоперации помощь в восстановлении жилья для граждан предоставляться не будет, так как государственные структуры уже обеспечили людей новыми объектами недвижимости.

Тем не менее власти рассматривают возможность возвращения жителям их прежних земельных участков. В связи с этим была разработана новая схема, получившая одобрение прокуратуры.

Как ранее сообщила в ходе оперсовещания министр строительства области Оксана Козлитина, на 16 декабря в работе было 563 собственника жилья, которые должны были получить выплаты, связанные с потерей или разрушением жилья. Профинансировано 524 человека на 3,1 млрд рублей. Деньги на спецсчетах увидели 445 (2,6 млрд рублей).

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Квартиры#Недвижимость#Чрезвычайная ситуация#Дома#Белгород#Вячеслав Гладков#Земельные участки
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