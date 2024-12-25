Белгородцы получили 198 домов и 900 квартир за свои участки в приграничье

Данные дома и земельные участки под ними предоставляют людям на 49 лет, с правом пользования имуществом с даты отмены режима чрезвычайной ситуации либо с даты отмены ограничения на въезд в населённые пункты Белгородской области, в которых режим ЧС не вводился, но въезд на территорию которых был ограничен.