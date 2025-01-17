«Военным не сдаю»: за сколько можно снять квартиру в белгородском приграничье

Немного дороже сдают двухкомнатную квартиру на улице Петровского в Шебекино. Её площадь — 49 «квадратов». В месяц собственник за неё просит 10 тысяч рублей. Жильё находится на втором этаже. В описании указано, что при заселении квартиранты должны будут заплатить сразу за коммунальные платежи. В квартире есть мебель и посуда. Стоит отметить, что за такую же стоимость в Белгороде на Харгоре можно снять пустую двухкомнатную квартиру.