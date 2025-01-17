«Военным не сдаю»: за сколько можно снять квартиру в белгородском приграничье

Posted 17 января, 09:03
Published 17 января, 09:03
Modified 17 января, 09:05
Updated 17 января, 09:05
Журналисты Бел.Ру изучили сайт бесплатных объявлений. Предложений о сдаче квартир в приграничье не так много, но они есть. Некоторые позиции не отличаются от арендной стоимости в областном центре.
Среди недорогих предложений в Шебекино — трёхкомнатная квартира на улице Парковая на пятом этаже пятиэтажного дома. Площадь — 60 «квадратов». Стоимость — 6000 рублей в месяц. Новым жильцам также придётся заплатить залог в размере 5000 рублей.
Немного дороже, за 7000 рублей, сдают в Шебекино однокомнатную квартиру на втором этаже на улице Ленина. Площадь — 40 квадратных метров.
Столько же собственник просит за однокомнатную квартиру на пятом этаже пятиэтажного дома площадью 30 «квадратов». В описании указано, что рядом с домом находится автобусная остановка, круглосуточный продуктовый магазин, ледовая арена, аптека, кафе и цветочный магазин. При этом при заселении требуется залог в размере 7000 рублей.
Немного дороже сдают двухкомнатную квартиру на улице Петровского в Шебекино. Её площадь — 49 «квадратов». В месяц собственник за неё просит 10 тысяч рублей. Жильё находится на втором этаже. В описании указано, что при заселении квартиранты должны будут заплатить сразу за коммунальные платежи. В квартире есть мебель и посуда. Стоит отметить, что за такую же стоимость в Белгороде на Харгоре можно снять пустую двухкомнатную квартиру.
За 10 тысяч рублей также предлагают квартиру на улице Парковая. Площадь — 48 «квадратных метров». В описании указано, что в квартире есть мебель и техника. При этом цена оговаривается.
На момент публикации материала две квартиры сдавали в Октябрьском. Одна из них площадью 42 квадратных метров за 12 тысяч рублей в месяц. Количество комнат — две. В объявлении указано, что жильё сдаётся на длительный срок чистоплотным и порядочным людям. Кроме этого, в качестве жильцов владелец рассматривает только граждан РФ. Военным квартиру не сдают.
За столько же в Октябрьском сдают ещё одну двушку, но большей площадью — 60 «квадратов». Кроме этого, квартирантам придётся заплатить залог в размере 5000 рублей и комиссию в сумме 6000 рублей. В описании указано, что квартира никогда не сдавалась. Но сейчас туда готовы пустить пожить чистоплотных, семейных людей с гражданством РФ.
На момент публикации материала в Вейделевке сдавали только одну квартиру, и то посуточно. Речь идёт об однушке площадью 31 квадратный метр. Стоимость в сутки — 1759 рублей. В описании указано, что в квартире только недавно сделали капремонт. Количество спальных мест — три.
На 16 января одну квартиру сдавали в посёлке Пролетарский. Её площадь — 42 «квадрата». За двухкомнатное жильё владелец в месяц хочет получать по 20 тысяч рублей. В описании указано, что в квартире недавно сделали косметический ремонт. Для проживания всё имеется. Квартиру сдают для одного человека либо для семьи, но у которой нет детей и животных.
Отметим, что на момент изучения предложений объявлений о сдаче квартир и домов в других приграничных районах, к примеру, в Грайворонском, Краснояружском, Валуйском, не было.
Напомним, ранее на совещании правительство Белгородской области обсудило состояние второго транша федеральных средств, выделенных на материальную помощь по восстановлению жилья. По словам Вячеслава Гладкова, остаток составляет 500 млн рублей, что связано с завышенными требованиями со стороны жителей области и недостаточной точностью при подсчёте жилой площади.
Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина доложила, что за последнюю неделю 2024 года удалось полностью использовать средства, предоставленные из федерального бюджета в рамках второго транша. В общей сложности на восстановление жилья, повреждённого в результате обстрелов ВСУ, было выделено дополнительно 3,4 млрд рублей.
По поводу выплат, которые ещё не были переведены на специальные счета белгородцев, министр сообщила, что их остаток составляет 981 миллион рублей.
Как выяснили журналисты Бел.Ру, в 2023 году жители приграничья региона воспользовались возможностью обменять земельные участки на новое жильё, выбрав 198 домов и 900 квартир. В прошлом году эта тенденция продолжилась: за истекший период 2024 года было выбрано 169 домов и 133 квартиры.