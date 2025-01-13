Несмотря на обстрелы: аренда большинства квартир в Белгороде за год подорожала

Отметим, что в ноябре в Белгороде рекордно подешевела аренда трёхкомнатных квартир на фоне подорожания однушек и двушек. Стоимость однокомнатных квартир увеличилась на 13% — до 17 142 рублей в месяц, а двухкомнатных — на 7,2%, до 20 209 рублей. В то же время аренда трёхкомнатных квартир подешевела на 32%. Причины такого падения цен остаются неизвестными. Подобная ситуация наблюдалась и в Курске, где аренда «трёшек» стала дешевле на 22%. В Москве же, напротив, цены на трёхкомнатные квартиры выросли на 72%.