Несмотря на обстрелы: аренда большинства квартир в Белгороде за год подорожала

Posted 13 января, 10:47
Published 13 января, 10:47
Modified 13 января, 10:47
Updated 13 января, 10:47
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Белгороде за год увеличилась на 9,8%, достигнув 17 633 руб./мес.
В столицах соседних регионов, например, в Курске, цены на «однушки» подскочили на 69,5% — до 23 929 руб./мес. В Воронеже этот показатель составил 19,1%, с арендной платой 23 372 руб./мес.
В столичных городах аренда однокомнатных квартир также подорожала на 24-25%: в Москве аренда составляет 58 510 руб./мес., а в Санкт-Петербурге — 39 445 руб./мес.
В Белгороде аренда двухкомнатных квартир подорожала за год на 8,2% — до 22 145 руб./мес. В Курске арендная ставка на «двушки» выросла на 72,4% - до 29 017 руб./мес., а в Воронеже этот показатель увеличился на 23,3%, составив 27 921 руб./мес.
В столицах двухкомнатные квартиры сдаются по ценам 69 676 руб./мес. в Москве и 50 641 руб./мес. в Санкт-Петербурге. Подорожание составило 19,9% и 19,6% соответственно.
Аренда трёхкомнатных квартир в Белгороде за последний год подешевела на 1,5% и составила 26 485 руб./мес. Это отличие от общего тренда, по которому трёхкомнатные квартиры выросли в цене в других городах.
В Курске цены поднялись на 64,3%, в Воронеже — на 16,4%. В столичных городах аренда трёхкомнатных квартир подорожала на 20-21%: в Москве аренда стоит 84 821 руб./мес., в Санкт-Петербурге — 64 660 руб./мес.
Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир», объясняет рост цен рядом факторов. В 2024 году повышенные арендные ставки стали следствием инфляции, роста цен на товары, а также роста зарплат.
Особенно значимым фактором стало снижение привлекательности покупок на первичном рынке из-за отмены льготной ипотеки, что побудило многих пересмотреть планы и продолжить арендовать жильё. В целом тенденция повышения цен на аренду квартир, вероятно, продолжится и в следующем году.
Отметим, что в ноябре в Белгороде рекордно подешевела аренда трёхкомнатных квартир на фоне подорожания однушек и двушек. Стоимость однокомнатных квартир увеличилась на 13% — до 17 142 рублей в месяц, а двухкомнатных — на 7,2%, до 20 209 рублей. В то же время аренда трёхкомнатных квартир подешевела на 32%. Причины такого падения цен остаются неизвестными. Подобная ситуация наблюдалась и в Курске, где аренда «трёшек» стала дешевле на 22%. В Москве же, напротив, цены на трёхкомнатные квартиры выросли на 72%.
Белгородская область занимает пятое место в России по доступности аренды жилья, согласно исследованию РИА «Новости». 64,1% семей с двумя детьми в регионе могут позволить себе арендовать квартиру, если их ежемесячный доход составляет около 76,7 тысячи рублей. Для сравнения, соседняя Курская область занимает 23-е место с доступностью 52,5%, а Воронежская область — 34-е с 49,1%.
В Белгородской области более 7500 человек уже получили выплату за аренду жилья в 2024 году. Мера поддержки предназначена для граждан, которые вынуждены были переехать из приграничных районов и снимают жильё. В зависимости от состава семьи, выплаты могут составлять от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. В прошлом году из бюджета области было направлено почти 250 млн рублей на эти нужды. Количество обращений за выплатами продолжает расти.