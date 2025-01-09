Квартиру инвалидов в Белгороде топит 9 месяцев: хозяин жилья мог уехать в Харьков

Posted 9 января, 16:01
Published 9 января, 16:01
Modified 9 января, 16:01
Updated 9 января, 16:01
Жители одной из квартир дома № 1 по улице Гостёнской в Белгороде уже девять месяцев страдают от затопления. По словам члена общественного контроля ЖКХ Дмитрия Рудова, пожелавшего помочь пенсионерам, ни в МЧС, ни в РЭУ, ни в полиции помочь с возникшей проблемой не могут.
«Соседи из 195-й квартиры в ней не проживают, собственник в Харькове. Можете в данной ситуации оказать помощь по вскрытию квартиры и ликвидации протечки воды?» — обратился к губернатору белгородец.
По стенам квартиры пенсионеров давно распространился грибок, а воду ежедневно приходится собирать в тазики, но справляться с ней всё равно не удаётся: она подбирается к электропроводке не только в самой квартире, но и в подъезде.
Обращение заметил мэр Белгорода Валентин Демидов, который направил жалобу специалистам департамента городского хозяйства. Чуть позже Рудов написал на своей странице в Сети, что помочь с проблемой могут уже 9 января.