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Posted 9 января, 16:01

Published 9 января, 16:01

Modified 9 января, 16:01

Updated 9 января, 16:01

Пострадавшая от затопления квартира

Квартиру инвалидов в Белгороде топит 9 месяцев: хозяин жилья мог уехать в Харьков

9 января 2025, 16:01
Фото: Дмитрий Рудов. Пострадавшая от затопления квартира

Белгородцы просят помочь решить проблему с затоплением квартиры инвалидов

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Новости Белгорода
Квартиру двух пенсионеров в Белгороде затапливает уже девять месяцев. Специалисты разводят руками, но помочь ничем не могут, говорит местный активист, экс-депутат горсовета Дмитрий Рудов. Помочь в решении проблемы пообещал мэр Валентин Демидов.

Жители одной из квартир дома № 1 по улице Гостёнской в Белгороде уже девять месяцев страдают от затопления. По словам члена общественного контроля ЖКХ Дмитрия Рудова, пожелавшего помочь пенсионерам, ни в МЧС, ни в РЭУ, ни в полиции помочь с возникшей проблемой не могут.

«Соседи из 195-й квартиры в ней не проживают, собственник в Харькове. Можете в данной ситуации оказать помощь по вскрытию квартиры и ликвидации протечки воды?» — обратился к губернатору белгородец.

По стенам квартиры пенсионеров давно распространился грибок, а воду ежедневно приходится собирать в тазики, но справляться с ней всё равно не удаётся: она подбирается к электропроводке не только в самой квартире, но и в подъезде.

Обращение заметил мэр Белгорода Валентин Демидов, который направил жалобу специалистам департамента городского хозяйства. Чуть позже Рудов написал на своей странице в Сети, что помочь с проблемой могут уже 9 января.

Пострадавшая от затопления квартира
Пострадавшая от затопления квартира
Пострадавшая от затопления квартира
Пострадавший от затопления подъезд
Пострадавшая от затопления квартира. Фото: Дмитрий Рудов
Проблем с затоплением квартир белгородцев после дождей становятся больше
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#Александра Склярова#Город#Квартира#Новости Белгорода#Затопление#Белгород#Валентин Демидов
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