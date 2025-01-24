Белгородец хотел отомстить врагу, но перепутал машины и попал под уголовное дело

Posted 24 января, 11:38
Published 24 января, 11:38
Modified 24 января, 11:40
Updated 24 января, 11:40
Как выяснили в региональном УМВД, 31-летний житель Белгорода проходил по улице, когда заметил припаркованный автомобиль со знакомыми номерами. Подумав, что машина находится во владении его недруга, он ударил ногой по бамперу, а после этого залез на капот BMW. Весь процесс мужчина решить снять на видеокамеру телефона.
Когда на улицу вышел истинный хозяин автомобиля и вызвал сотрудников правоохранительных органов, белгородец понял, что перепутал автомобили и повредил транспорт незнакомца. Весь нанесённый ущерб оценили в 20 тыс. рублей.
Теперь совершившего ошибку белгородца обвиняют в умышленном и хулиганском причинении ущерба чужому имуществу. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет по части 2 статьи 167 УК РФ.