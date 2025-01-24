Белгородец хотел отомстить врагу, но перепутал машины и попал под уголовное дело

Как выяснили в региональном УМВД, 31-летний житель Белгорода проходил по улице, когда заметил припаркованный автомобиль со знакомыми номерами. Подумав, что машина находится во владении его недруга, он ударил ногой по бамперу, а после этого залез на капот BMW. Весь процесс мужчина решить снять на видеокамеру телефона.