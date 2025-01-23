«Недоразумение»: сделают ли Щорса в Белгороде вновь удобной для авто?

Posted 23 января, 06:43
Published 23 января, 06:43
Modified 23 января, 06:45
Updated 23 января, 06:45
Житель Белгорода задал вопрос о возможности расширения полос для автомобилей на улице Щорса. По его словам, организация дорожного движения на этом участке вызывает значительные неудобства у водителей.
«Сделали ведь убого и максимально неудобно для жителей на авто. Все автомобилисты едут и матом кроют трёх „Г“, кто такое недоразумение на Щорса сделал», — высказался белгородец.
Мэрия города ответила, что дорога выполнена в соответствии с проектной документацией, и в настоящее время реконструкция улицы Щорса не запланирована.
Напомним, что ранее на улице Щорса выявили нарушения стандартов установки дорожных знаков. Один из местных жителей направил обращение в мэрию, указав, что на остановках «Водстрой» и «5 Августа» отсутствуют дублирующие знаки над проезжей частью, как того требует ГОСТ. Претензии подтвердили в УМВД, заявив, что нарушения будут устранены, но только поэтапно, начиная с 2025 года, при наличии финансирования.