«Недоразумение»: сделают ли Щорса в Белгороде вновь удобной для авто?

Напомним, что ранее на улице Щорса выявили нарушения стандартов установки дорожных знаков. Один из местных жителей направил обращение в мэрию, указав, что на остановках «Водстрой» и «5 Августа» отсутствуют дублирующие знаки над проезжей частью, как того требует ГОСТ. Претензии подтвердили в УМВД, заявив, что нарушения будут устранены, но только поэтапно, начиная с 2025 года, при наличии финансирования.