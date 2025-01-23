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Posted 23 января, 06:43

Published 23 января, 06:43

Modified 23 января, 06:45

Updated 23 января, 06:45

Ремонт Щорса в настоящее время не планируется

«Недоразумение»: сделают ли Щорса в Белгороде вновь удобной для авто?

23 января 2025, 06:43
Фото: 1MI. Ремонт Щорса в настоящее время не планируется

Белгородцам ответили, вернут ли улицу Щорса к прежнему виду

Сюжет
Щорса
За несколько лет автомобилисты не смогли смириться с реконструкцией улицы Щорса. Водители всё ещё надеются, что её вернут к прежнему виду. Что отвечают в мэрии?

Житель Белгорода задал вопрос о возможности расширения полос для автомобилей на улице Щорса. По его словам, организация дорожного движения на этом участке вызывает значительные неудобства у водителей.

«Сделали ведь убого и максимально неудобно для жителей на авто. Все автомобилисты едут и матом кроют трёх „Г“, кто такое недоразумение на Щорса сделал», — высказался белгородец.

Мэрия города ответила, что дорога выполнена в соответствии с проектной документацией, и в настоящее время реконструкция улицы Щорса не запланирована.

Напомним, что ранее на улице Щорса выявили нарушения стандартов установки дорожных знаков. Один из местных жителей направил обращение в мэрию, указав, что на остановках «Водстрой» и «5 Августа» отсутствуют дублирующие знаки над проезжей частью, как того требует ГОСТ. Претензии подтвердили в УМВД, заявив, что нарушения будут устранены, но только поэтапно, начиная с 2025 года, при наличии финансирования.

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