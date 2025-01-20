Медики и защитники Белгородской области получили новые авто от фонда «Поколение»

«Сегодня нет главнее задачи, чем обеспечение безопасности жителей Белгородской области и сохранение жизни и здоровья граждан. В окружной Старооскольской больнице Луки Крымского проходит лечение 1 100 человек и это только в основном учреждении, а ещё есть различные объекты в городе и сёлах округа. По объёму медицинской помощи — это, фактически, объём областной больницы. И подобный транспорт, конечно, крайне необходим. Новый автомобиль для приграничья — это огромная поддержка и помощь. Мы не только передаём сегодня автотранспорт, но и защитную амуницию, оборудование. Крайне важно, чтобы наши защитники тоже были максимально защищены», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.