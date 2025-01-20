Медики и защитники Белгородской области получили новые авто от фонда «Поколение»

Posted 20 января, 11:56
Published 20 января, 11:56
Modified 20 января, 11:58
Updated 20 января, 11:58
Специализированный автомобиль «ГАЗ» необходим для доставки лекарственных препаратов, медицинских изделий и биоматериалов для лабораторных исследований жителей сельских территорий, для выезда бригад технических служб на объекты здравоохранения.
«В структуре нашей больницы — три поликлиники в разных частях города, 46 объектов в сельской местности, среди которых ФАПы, центры врача общей практики и амбулатории. Мы постоянно доставляем туда мебель и медоборудование. Также мы ездим в Белгород за вакциной, средствами индивидуальной защиты. Поэтому нам постоянно нужен какой-то хозяйственный транспорт. До этого нам приходилось использовать „буханки“, выведенные по состоянию из парка скорой помощи. Теперь у нас новый специализированный транспорт с двойной кабиной для грузчиков или техбригады, в кузов которого можно положить очень много всяких разных полезных вещей для больницы», — рассказала главврач окружной больницы Светлана Немцева.
Представители подразделения терсамообороны получили полноприводный автомобиль вместе с комплектом спецрезины и допоборудованием для размещения РЭБ. Помимо этого, для них на средства фонда «Поколения» приобретены 10 полных комплектов индивидуальной бронезащиты.
«Индивидуальная бронезащита — это, пожалуй, самое необходимое, что нужно для каждого бойца территориальной самообороны при выполнении стоящих перед ним задач. Это жизнь, здоровье и эффективность нашей службы в приграничье», — заметил представитель территориальной самообороны.
Поддержка медицинских учреждения является для фонда «Поколение» одним из главных направлений работы на протяжении уже более 25 лет. За это время фонд направил на такие цели более трёх миллиардов рублей. Со страрооскольской окружной больницей фонд связывает давнее сотрудничество. Так, в октябре для этого учреждения на средства фонда приобретено шесть тонн различных товаров, среди которых постельные принадлежности, средства гигиены и бытовая химия.
С самого начала СВО фонд оказывает помощь военнослужащим и бойцам территориальный самообороны по различным направлениям — от транспорта до медпомощи. Так, в декабре прошлого года защитники приграничных территорий Белгородского района получили от фонда Андрея Скоча новый микроавтобус специальной комплектации, а также зимнюю спецодежду и необходимый инвентарь.
«Сегодня нет главнее задачи, чем обеспечение безопасности жителей Белгородской области и сохранение жизни и здоровья граждан. В окружной Старооскольской больнице Луки Крымского проходит лечение 1 100 человек и это только в основном учреждении, а ещё есть различные объекты в городе и сёлах округа. По объёму медицинской помощи — это, фактически, объём областной больницы. И подобный транспорт, конечно, крайне необходим. Новый автомобиль для приграничья — это огромная поддержка и помощь. Мы не только передаём сегодня автотранспорт, но и защитную амуницию, оборудование. Крайне важно, чтобы наши защитники тоже были максимально защищены», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.