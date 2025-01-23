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Posted 23 января, 15:08

Published 23 января, 15:08

Modified 23 января, 15:08

Updated 23 января, 15:08

Мошенники охотятся за родителями школьников

В опасности школьники и их родители: какую новую схему придумали мошенники?

23 января 2025, 15:08
Фото: 1MI. Мошенники охотятся за родителями школьников

Родителей и школьников предупреждают о новой схеме мошенников

Сюжет
Мошенничество
Мошенники придумали новую схему обмана россиян. На этот раз под удар попадают родители школьников.

Известно, что аферисты звонят россиянам под видом учителей. Они сообщают, что в школе наблюдаются проблемы с электронным журналом или списком учеников, поэтому им необходимо узнать у родителей код, который им поступит на телефон в формате СМС-сообщения.

На деле россиянам приходит код для доступа к их аккаунту на «Госуслугах». Если продиктовать незнакомцам цифры, то можно потерять деньги или доступ к своей странице на портале, предупреждают «Брянские новости».

Не всегда мошенники звонят: могут прислать и голосовые сообщения через соцсети. Некоторые звонят не родителям, а напрямую их детям: говорят, что вскоре свяжутся со старшими, но в конце разговора просят назвать всё тот же код.

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#Александра Склярова#Общество#Учителя#Мошенничество#Родители#Брянская область
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