В опасности школьники и их родители: какую новую схему придумали мошенники?

Posted 23 января, 15:08
Published 23 января, 15:08
Modified 23 января, 15:08
Updated 23 января, 15:08
Известно, что аферисты звонят россиянам под видом учителей. Они сообщают, что в школе наблюдаются проблемы с электронным журналом или списком учеников, поэтому им необходимо узнать у родителей код, который им поступит на телефон в формате СМС-сообщения.
На деле россиянам приходит код для доступа к их аккаунту на «Госуслугах». Если продиктовать незнакомцам цифры, то можно потерять деньги или доступ к своей странице на портале, предупреждают «Брянские новости».
Не всегда мошенники звонят: могут прислать и голосовые сообщения через соцсети. Некоторые звонят не родителям, а напрямую их детям: говорят, что вскоре свяжутся со старшими, но в конце разговора просят назвать всё тот же код.