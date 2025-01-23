Как мошенники обманывают детей: три основные схемы

Posted 23 января, 10:55
Published 23 января, 10:55
Modified 23 января, 10:55
Updated 23 января, 10:55
Злоумышленники применяют методы социальной инженерии, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их предоставить доступ к финансам родителей. Рост таких случаев наблюдается в последние месяцы.
Мошенники могут представляться сотрудниками полиции или других организаций, рассказывая детям о вымышленных чрезвычайных ситуациях и требуя перевести срочно деньги. Также они могут создавать фейковые акции или выигрыши в онлайн-играх, чтобы получить сведения банковских карт.
Ещё один распространенный метод — убеждать детей покупать игровую валюту, заставляя их брать деньги у родителей и передавать мошенникам. Под предлогом помощи или защиты злоумышленники могут просить детей устанавливать программы удалённого доступа, чтобы получить контроль над смартфонами родителей и их банковскими приложениями.
Руководство для родителей по защите детей от мошенничества:
1. Обучение безопасности: разъясните детям важность сохранения конфиденциальности и неразглашения личной информации незнакомцам, а также опасности установки сомнительных приложений.
2. Родительский контроль: настройте ограничения на мобильных устройствах ребёнка, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.
3. Мониторинг транзакций: подключите уведомления в онлайн-банке, чтобы оперативно реагировать на подозрительные операции.
4. Правила поведения при подозрительных звонках: научите ребёнка, как правильно реагировать на подозрительные звонки, и укажите контактные номера телефонов, по которым они могут связаться с вами или другими доверенными взрослыми.
5. Обращение за помощью: объясните детям, что в случае угрозы или сомнений они должны немедленно обратиться к родителям или другим доверенным взрослым.
«С каждым годом мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными, и злоумышленники активно используют доверчивость детей для достижения своих целей. Важно, чтобы родители не только заботились о своей финансовой безопасности, но и обучали детей основам цифровой безопасности. Только совместными усилиями можно снизить риски мошенничества», — подчеркнул Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ и начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.