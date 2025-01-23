Как мошенники обманывают детей: три основные схемы

«С каждым годом мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными, и злоумышленники активно используют доверчивость детей для достижения своих целей. Важно, чтобы родители не только заботились о своей финансовой безопасности, но и обучали детей основам цифровой безопасности. Только совместными усилиями можно снизить риски мошенничества», — подчеркнул Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ и начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.