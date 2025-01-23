bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 10:55

Published 23 января, 10:55

Modified 23 января, 10:55

Updated 23 января, 10:55

Как мошенники обманывают детей: три основные схемы

Как мошенники обманывают детей: три основные схемы

23 января 2025, 10:55
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мошенничество
Банк ВТБ выявил три наиболее распространённые схемы мошенничества, нацеленные на детей.

Злоумышленники применяют методы социальной инженерии, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их предоставить доступ к финансам родителей. Рост таких случаев наблюдается в последние месяцы.

Мошенники могут представляться сотрудниками полиции или других организаций, рассказывая детям о вымышленных чрезвычайных ситуациях и требуя перевести срочно деньги. Также они могут создавать фейковые акции или выигрыши в онлайн-играх, чтобы получить сведения банковских карт.

Ещё один распространенный метод — убеждать детей покупать игровую валюту, заставляя их брать деньги у родителей и передавать мошенникам. Под предлогом помощи или защиты злоумышленники могут просить детей устанавливать программы удалённого доступа, чтобы получить контроль над смартфонами родителей и их банковскими приложениями.

Руководство для родителей по защите детей от мошенничества:

1. Обучение безопасности: разъясните детям важность сохранения конфиденциальности и неразглашения личной информации незнакомцам, а также опасности установки сомнительных приложений.

2. Родительский контроль: настройте ограничения на мобильных устройствах ребёнка, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.

3. Мониторинг транзакций: подключите уведомления в онлайн-банке, чтобы оперативно реагировать на подозрительные операции.

4. Правила поведения при подозрительных звонках: научите ребёнка, как правильно реагировать на подозрительные звонки, и укажите контактные номера телефонов, по которым они могут связаться с вами или другими доверенными взрослыми.

5. Обращение за помощью: объясните детям, что в случае угрозы или сомнений они должны немедленно обратиться к родителям или другим доверенным взрослым.

«С каждым годом мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными, и злоумышленники активно используют доверчивость детей для достижения своих целей. Важно, чтобы родители не только заботились о своей финансовой безопасности, но и обучали детей основам цифровой безопасности. Только совместными усилиями можно снизить риски мошенничества», — подчеркнул Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ и начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Аналитики ВТБ сообщили об увеличении объёма покупок во время праздников
Узнать подробнее
Читайте также:
В ВТБ назвали самые распространённые схемы мошенников во время праздниковВ ВТБ рассказали про три сценария с ключевой ставкой в 2025 годуБанк ВТБ подарил 2000 наборов для школьников приграничных районов Курской области
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мошенничество#Дети#Белгород#Родительский контроль#Социальная инженерия#Удалённый доступ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика