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Posted 22 января, 12:05

Published 22 января, 12:05

Modified 22 января, 12:05

Updated 22 января, 12:05

Белгородцам рассказали о «внутряке» мошеннической группы

Финансист и вербовщик: стала известна иерархия мошенников в их преступной схеме

22 января 2025, 12:05
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородцам рассказали о «внутряке» мошеннической группы

Сюжет
Мошенничество
Одну преступную группу мошенников удалось задержать и опросить. О тайнах их внутренней кухни сообщили в пресс-службе УМВД региона.

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, которым занималась преступная группа. Одним из обвиняемых оказался 21-летний житель Подмосковья, которого задержали ещё летом 2024 года.

Следователи установили, что у преступников была чёткая иерархия:

  • финансист занимался учётом и распределением похищенных средств;
  • руководитель-организатор планировал каждое преступление и назначал за него оплату;
  • вербовщик-инструктор, кем и являлся москвич, нанимал сотрудников, которые работали на мошеннический колл-центр, обзванивая пенсионеров и забирая у них деньги.

Москвич также следил за тем, чтобы соблюдались временные сроки, а все похищенные средства вовремя переводились на счета мошенников. Перед своими жертвами он извинился на видео, но назвал своё кураторство «неосознанным».

Сразу на два региона — Белгородскую и Курскую область — работал один из их завербованных курьеров. 25-летний житель похитил у девятерых пенсионеров более 3 млн рублей. В сентябре его приговорили к 8,5 года лишения свободы.

Куратору их группы грозит до 10 лет лишения свободы. Его дело вскоре рассмотрят в суде.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Мошенничество#Белгород#Мошенническая схема
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