Финансист и вербовщик: стала известна иерархия мошенников в их преступной схеме

Posted 22 января, 12:05
Published 22 января, 12:05
Modified 22 января, 12:05
Updated 22 января, 12:05
В Белгородской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, которым занималась преступная группа. Одним из обвиняемых оказался 21-летний житель Подмосковья, которого задержали ещё летом 2024 года.
Следователи установили, что у преступников была чёткая иерархия:
Москвич также следил за тем, чтобы соблюдались временные сроки, а все похищенные средства вовремя переводились на счета мошенников. Перед своими жертвами он извинился на видео, но назвал своё кураторство «неосознанным».
Сразу на два региона — Белгородскую и Курскую область — работал один из их завербованных курьеров. 25-летний житель похитил у девятерых пенсионеров более 3 млн рублей. В сентябре его приговорили к 8,5 года лишения свободы.
Куратору их группы грозит до 10 лет лишения свободы. Его дело вскоре рассмотрят в суде.