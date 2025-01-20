Более 900 белгородских пенсионеров стали жертвами мошенников в прошлом году

Posted 20 января, 10:03
Published 20 января, 10:03
Modified 20 января, 10:05
Updated 20 января, 10:05
Как рассказала уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева, одна из острейших проблем пожилых людей — мошенничество. За помощью к уполномоченному обращаются пожилые люди, отдавшие все свои сбережения и единственное жильё. Фактически люди остаются на улице.
В Белгородской области в 2024 году совершено более 5800 таких преступлений. Ущерб граждан составил более 1,5 млрд рублей. Пострадал 961 пенсионер.
«Будем стараться их уберечь путём реализации полномасштабного проекта по разъяснению преступных схем, в том числе с участием студентов вузов — будущих юристов»
Жанна Киреева
Напомним, с начала 2025 года 65 жителей области столкнулись с финансовыми потерями из-за мошенничества и киберкраж. Основным методом аферистов является представление себя в качестве сотрудников банков или правоохранительных органов.