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Posted 20 января, 10:03

Published 20 января, 10:03

Modified 20 января, 10:05

Updated 20 января, 10:05

Более 900 белгородских пенсионеров стали жертвами мошенников в прошлом году

Более 900 белгородских пенсионеров стали жертвами мошенников в прошлом году

20 января 2025, 10:03
Фото: Изображение Midjourney.
Люди отдавали все свои сбережения и квартиры. Как будут оберегать пенсионеров в этом году — читайте ниже.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева, одна из острейших проблем пожилых людей — мошенничество. За помощью к уполномоченному обращаются пожилые люди, отдавшие все свои сбережения и единственное жильё. Фактически люди остаются на улице.

В Белгородской области в 2024 году совершено более 5800 таких преступлений. Ущерб граждан составил более 1,5 млрд рублей. Пострадал 961 пенсионер.

«Будем стараться их уберечь путём реализации полномасштабного проекта по разъяснению преступных схем, в том числе с участием студентов вузов — будущих юристов»
Жанна Киреева

Напомним, с начала 2025 года 65 жителей области столкнулись с финансовыми потерями из-за мошенничества и киберкраж. Основным методом аферистов является представление себя в качестве сотрудников банков или правоохранительных органов.

Аферисты убедили белгородского пенсионера дважды съездить в Москву и отдать им 9 млн
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пенсионеры#Мошенники#Уполномоченный по правам человека#Жертвы#Белгород
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