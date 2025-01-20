Более 900 белгородских пенсионеров стали жертвами мошенников в прошлом году

Как рассказала уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева, одна из острейших проблем пожилых людей — мошенничество. За помощью к уполномоченному обращаются пожилые люди, отдавшие все свои сбережения и единственное жильё. Фактически люди остаются на улице.