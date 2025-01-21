Белгородцы перевели мошенникам более 28 миллионов рублей за неделю

Один из случаев произошёл в Белгородском районе, где аферисты обманом убедили местного жителя перевести более 9 миллионов рублей на «безопасный» счёт. В Старооскольском городском округе мужчина отдал более 1 миллиона рублей якобы продавцу автомобилей из-за рубежа. После перевода средств продавец перестал выходить на связь. По фактам преступлений возбуждены уголовные дела, проводится расследование, сообщили в УМВД.