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Posted 21 января, 09:43

Published 21 января, 09:43

Modified 21 января, 09:43

Updated 21 января, 09:43

Мошенники обманули 58 белгородцев

Белгородцы перевели мошенникам более 28 миллионов рублей за неделю

21 января 2025, 09:43
Фото: 1MI. Мошенники обманули 58 белгородцев
При этом более 6 миллионов были оформлены как кредиты. А какую сумму жители региона отдали аферистам с начала года?

За прошлую неделю в полицию Белгородской области обратились 58 жителей, ставших жертвами мошенников. Общая сумма ущерба составила 28,4 млн рублей. Примечательно, что более 6 миллионов из этой суммы были получены в виде кредитов, которые пострадавшие оформили по просьбе злоумышленников.

Один из случаев произошёл в Белгородском районе, где аферисты обманом убедили местного жителя перевести более 9 миллионов рублей на «безопасный» счёт. В Старооскольском городском округе мужчина отдал более 1 миллиона рублей якобы продавцу автомобилей из-за рубежа. После перевода средств продавец перестал выходить на связь. По фактам преступлений возбуждены уголовные дела, проводится расследование, сообщили в УМВД.

Правоохранительные органы напоминают, что не стоит переводить деньги на незнакомые счета. Пользуйтесь только проверенными сервисами.

С начала года белгородцы отдали мошенникам более 20 млн рублей: схемы краж
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Напомним, что за первые две недели 2025 года в Белгородской области 65 человек стали жертвами мошенников. Жителей региона обманули на 20,8 млн рублей. Основная схема — это звонки, в которых мошенники, представляясь сотрудниками банков или полиции, убеждают жертв перевести деньги на «безопасные счета».

Таким образом, первые три недели 2025 года 123 белгородца перевели мошенникам суммарно 49,2 млн рублей.

Аферисты убедили белгородского пенсионера дважды съездить в Москву и отдать им 9 млн
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В 2024 году в Белгородской области мошенники обманули более 900 пенсионеров, причинив ущерб на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Чтобы предотвратить такие преступления в 2025 году, власти планируют развернуть проект по разъяснению преступных схем.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Мошенники#Белгород
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