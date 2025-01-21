Белгородцы перевели мошенникам более 28 миллионов рублей за неделю

Posted 21 января, 09:43
Published 21 января, 09:43
Modified 21 января, 09:43
Updated 21 января, 09:43
За прошлую неделю в полицию Белгородской области обратились 58 жителей, ставших жертвами мошенников. Общая сумма ущерба составила 28,4 млн рублей. Примечательно, что более 6 миллионов из этой суммы были получены в виде кредитов, которые пострадавшие оформили по просьбе злоумышленников.
Один из случаев произошёл в Белгородском районе, где аферисты обманом убедили местного жителя перевести более 9 миллионов рублей на «безопасный» счёт. В Старооскольском городском округе мужчина отдал более 1 миллиона рублей якобы продавцу автомобилей из-за рубежа. После перевода средств продавец перестал выходить на связь. По фактам преступлений возбуждены уголовные дела, проводится расследование, сообщили в УМВД.
Правоохранительные органы напоминают, что не стоит переводить деньги на незнакомые счета. Пользуйтесь только проверенными сервисами.
Напомним, что за первые две недели 2025 года в Белгородской области 65 человек стали жертвами мошенников. Жителей региона обманули на 20,8 млн рублей. Основная схема — это звонки, в которых мошенники, представляясь сотрудниками банков или полиции, убеждают жертв перевести деньги на «безопасные счета».
Таким образом, первые три недели 2025 года 123 белгородца перевели мошенникам суммарно 49,2 млн рублей.
В 2024 году в Белгородской области мошенники обманули более 900 пенсионеров, причинив ущерб на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Чтобы предотвратить такие преступления в 2025 году, власти планируют развернуть проект по разъяснению преступных схем.