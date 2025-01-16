Аферисты убедили белгородского пенсионера дважды съездить в Москву и отдать им 9 млн

Posted 16 января, 14:25
Published 16 января, 14:25
Modified 16 января, 14:25
Updated 16 января, 14:25
67-летний житель Белгородского района перевёл мошенникам 9 млн 670 тыс. рублей, следуя их инструкциям. Мужчина получал звонки от якобы представителей МФЦ, портала «Госуслуги», Центробанка и следственных органов.
Белгородцу сообщили о «взломе» его личного кабинета и угрозе утраты сбережений. Чтобы обезопасить деньги, мошенники предложили перевести их на «безопасный» счёт.
Сначала он снял 1,97 млн рублей в ближайшем банкомате и, по указанию аферистов, отправился в Москву на встречу с их «доверенным лицом», сообщили в УМВД.
После этого мужчина продолжил исполнять указания мошенников — он обналичил ещё 2, 8 млн рублей и, ожидая новую встречу с курьером, поселился в гостинице. Вскоре он встретился с человеком, который, сказав «кодовое слово», забрал у него 4,72 млн рублей.
Но и этого мошенникам было недостаточно. Они вновь настоятельно попросили перевести оставшиеся средства на безопасный счёт. Пенсионер, следуя указаниям, установил на телефон платёжное приложение и перевёл ещё 1 млн рублей.
В финале, сняв оставшиеся средства на сумму 3,95 млн рублей, мужчина ещё раз направился в Москву и передал все деньги «доверенному» курьеру.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В МВД призывают не переводить средства на незнакомые счета.
С начала 2025 года мошенники обманули 65 жителей Белгородской области, забрав более 20,8 млн рублей. Основной схемой остаются телефонные аферы, где преступники, представившись сотрудниками банков или правоохранительных органов, убеждают жертв перевести деньги на «безопасные счета».