Аферисты убедили белгородского пенсионера дважды съездить в Москву и отдать им 9 млн

После этого мужчина продолжил исполнять указания мошенников — он обналичил ещё 2, 8 млн рублей и, ожидая новую встречу с курьером, поселился в гостинице. Вскоре он встретился с человеком, который, сказав «кодовое слово», забрал у него 4,72 млн рублей.