В ВТБ назвали самые распространённые схемы мошенников во время праздников

Posted 21 января, 15:42
Published 21 января, 15:42
Modified 21 января, 15:44
Updated 21 января, 15:44
В период новогодних праздников мошенники часто использовали темы распродаж, подарков и акций, чтобы привлечь внимание потенциальных жертв. Они применяли различные методы обмана. Речь идёт о фишинге, социальной инженерии и телефонных звонках с подменных номеров.
Среди самых распространённых уловок, на которые попадались россияне, можно выделить следующие:
Специалисты банка предупреждают о продолжающейся активности мошенников, которые применяют разнообразные методы обмана. В их арсенале — классические телефонные звонки от лже-представителей правоохранительных органов, попытки получить деньги через взломанные социальные сети близких людей, а также фальшивые предложения о заработке и случаи психологического давления на детей с целью вынудить их перевести средства родителей.
Однако, несмотря на разнообразие мошеннических схем, количество обращений в банк по теме мошенничества в новогодние каникулы снизилось в несколько раз по сравнению с декабрем и практически не изменилось к январю прошлого года.
По словам Дмитрия Ревякина, вице-президента ВТБ, начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, в этом году наблюдается снижение мошеннической активности в новогодние праздники, такая тенденция повторяется второй год подряд.