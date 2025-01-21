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Posted 21 января, 15:42

Published 21 января, 15:42

Modified 21 января, 15:44

Updated 21 января, 15:44

В ВТБ назвали самые распространённые схемы мошенников во время праздников

В ВТБ назвали самые распространённые схемы мошенников во время праздников

21 января 2025, 15:42
Фото: Изображение Midjourney.
В январе текущего года мошенники чаще всего прибегали к двум основным схемам обмана: установке поддельных приложений на смартфоны и распространению фишинговых ссылок. Эти методы составили более трети всех зафиксированных атак, как следует из результатов анализа, проведенного экспертами ВТБ.

В период новогодних праздников мошенники часто использовали темы распродаж, подарков и акций, чтобы привлечь внимание потенциальных жертв. Они применяли различные методы обмана. Речь идёт о фишинге, социальной инженерии и телефонных звонках с подменных номеров.

Среди самых распространённых уловок, на которые попадались россияне, можно выделить следующие:

  1. Ложные приложения. Злоумышленники создавали поддельные версии известных приложений, которые внешне были практически идентичны оригиналам. Установка таких сервисов могла обернуться потерей доступа к финансам и личным данным.
  2. Подозрительные ссылки. Во время праздников увеличивается объем получаемых сообщений и электронных писем, некоторые из которых могут содержать вредоносные ссылки. Переход по таким ссылкам может привести к установке вредоносного программного обеспечения или попыткам кражи личной информации.

Специалисты банка предупреждают о продолжающейся активности мошенников, которые применяют разнообразные методы обмана. В их арсенале — классические телефонные звонки от лже-представителей правоохранительных органов, попытки получить деньги через взломанные социальные сети близких людей, а также фальшивые предложения о заработке и случаи психологического давления на детей с целью вынудить их перевести средства родителей.

Однако, несмотря на разнообразие мошеннических схем, количество обращений в банк по теме мошенничества в новогодние каникулы снизилось в несколько раз по сравнению с декабрем и практически не изменилось к январю прошлого года.

По словам Дмитрия Ревякина, вице-президента ВТБ, начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, в этом году наблюдается снижение мошеннической активности в новогодние праздники, такая тенденция повторяется второй год подряд.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Банк#Мошенники#ВТБ#Праздники#Белгород
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