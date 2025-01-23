Хотел открыть точку общепита: белгородец поплатится за мошенничество с соцконтрактом

Posted 23 января, 17:25
Published 23 января, 17:25
Modified 23 января, 17:27
Updated 23 января, 17:27
Житель Шебекино, узнав о возможности получения помощи в виде единовременной выплаты для начала ведения бизнеса в рамках соцконтракта, подал в ведомство заявление, в котором указал ложные сведения о своих планах открыть точку общепита на вынос.
Чтобы создать видимость выполнения условий контракта, он зарегистрировался и встал на учёт в налоговой. Деньги в 350 тысяч рублей, которые ему выплатили, он использовал для личных нужд, сообщили в региональной прокуратуре.
В суде обвиняемый признал свою вину. А ещё он частично возместил ущерб. Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил ему штраф в 100 тысяч рублей и обязал вернуть 300 тысяч в управление соцзащиты.
В минувшем году Белгородчина получила более 1 миллиарда рублей в виде господдержки. Эти средства были выделены для реализации социальных контрактов. По данным региональных властей, в прошлом году было заключено примерно 4700 социальных контрактов.