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Posted 23 января, 17:25

Published 23 января, 17:25

Modified 23 января, 17:27

Updated 23 января, 17:27

Хотел открыть точку общепита: белгородец поплатится за мошенничество с соцконтрактом

Хотел открыть точку общепита: белгородец поплатится за мошенничество с соцконтрактом

23 января 2025, 17:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Мошенничество
Мужчину обязали вернуть соцзащите 300 тысяч рублей. А ещё он должен будет заплатить штраф.

Житель Шебекино, узнав о возможности получения помощи в виде единовременной выплаты для начала ведения бизнеса в рамках соцконтракта, подал в ведомство заявление, в котором указал ложные сведения о своих планах открыть точку общепита на вынос.

Чтобы создать видимость выполнения условий контракта, он зарегистрировался и встал на учёт в налоговой.  Деньги в 350 тысяч рублей, которые ему выплатили, он использовал для личных нужд, сообщили в региональной прокуратуре.

В суде обвиняемый признал свою вину. А ещё он частично возместил ущерб. Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил ему штраф в 100 тысяч рублей и обязал вернуть 300 тысяч в управление соцзащиты.

В минувшем году Белгородчина получила более 1 миллиарда рублей в виде господдержки. Эти средства были выделены для реализации социальных контрактов. По данным региональных властей, в прошлом году было заключено примерно 4700 социальных контрактов.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мошенничество#Прокуратура#Шебекино#Суд#Господдержка#Общепит#Белгород#Социальный контракт
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