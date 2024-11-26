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Posted 26 ноября, 08:09

Published 26 ноября, 08:09

Modified 26 ноября, 08:11

Updated 26 ноября, 08:11

Гладков: правительство РФ выделило региону дополнительные 200 млн на соцконтракты

Гладков: правительство РФ выделило региону дополнительные 200 млн на соцконтракты

26 ноября 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Хорошие новости
Всего в 2024 году в регионе планируют заключить почти 5 тысяч социальных контрактов. Их общая сумма составляет более 1 млрд рублей. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородская область получит 200 миллионов рублей от правительства России: эти средства направят на расходы по социальным контрактам. Всего в этом году планируется заключить не менее 4700 таких контрактов на общую сумму свыше 1,1 миллиарда рублей.

«И задача глав муниципалитетов в этот уже небольшой, короткий срок до Нового года — обеспечить максимальное взаимодействие с жителями муниципалитетов, довести информацию и реализовать в полном объёме те деньги, которые сейчас находятся в нашем распоряжении», — отметил Вячеслав Гладков.

Всего на программу, с учётом областных средств, выделили 263,2 миллиона рублей — это позволит подписать ещё 733 контракта в текущем году.

В областном правительстве отметили, что дополнительные средства нужны из-за большой популярности этой формы поддержки населения: за последние четыре года жители заключили свыше 16 тысяч социальных контрактов на сумму 2,8 миллиарда рублей.

«Считаю, что социальный контракт — это лучший механизм, который позволяет семьям получать доход. Он даёт возможность обеспечить семью тем, кто особенно нуждается в дополнительных источниках средств», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Напомним, что в Белгородской области упростили условия получения соцконтрактов. Теперь не учитываются доходы родственников, кроме супругов и детей, а подать заявление можно через портал «Госуслуги». Решение о предоставлении поддержки принимается в течение 10 дней, но срок могут продлить, если, например, требуется пройти обучение.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Финансирование#Белгород#Вячеслав Гладков#Соцконтракты#Хорошие новости
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