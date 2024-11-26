Гладков: правительство РФ выделило региону дополнительные 200 млн на соцконтракты

Напомним, что в Белгородской области упростили условия получения соцконтрактов. Теперь не учитываются доходы родственников, кроме супругов и детей, а подать заявление можно через портал «Госуслуги». Решение о предоставлении поддержки принимается в течение 10 дней, но срок могут продлить, если, например, требуется пройти обучение.