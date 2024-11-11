В Белгороде мало бедных? Город отстаёт по заключению соцконтрактов

Белгородская область ожидает получения 270 млн руб, которые направят на заключение с жителями региона соцконтрактов. На данный момент деньги, оставшиеся с первого квартала текущего года, практически закончились, но до полного истощения средств, как сообщили на оперсовещании, доводить не будут. Также глав муниципалитетов предупредили о том, что необходимо подготовить проекты и планы новых контрактов.