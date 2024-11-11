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Posted 11 ноября, 13:54

Published 11 ноября, 13:54

Modified 11 ноября, 13:56

Updated 11 ноября, 13:56

МСП

В Белгороде мало бедных? Город отстаёт по заключению соцконтрактов

11 ноября 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney. МСП

Не во всех районах Белгородской области успевают освоить бюджет на соцконтракты

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Новости Белгорода
На оперсовещании выяснилось, что в некоторых муниципалитетах области план по соцконтрактам не выполняется. То же касается Белгорода. На объяснения мэра заявили, что он пользуется неверным значением «малоимущих». Отметили хорошую работу Шебекинского и Белгородского района, несмотря на обстановку.

Белгородская область ожидает получения 270 млн руб, которые направят на заключение с жителями региона соцконтрактов. На данный момент деньги, оставшиеся с первого квартала текущего года, практически закончились, но до полного истощения средств, как сообщили на оперсовещании, доводить не будут. Также глав муниципалитетов предупредили о том, что необходимо подготовить проекты и планы новых контрактов.

Также министр соцзащиты области отметила старания жителей Белгородского района и Шебекинского округа, которые, несмотря на сложную обстановку, демонстрируют хорошие показатели.

Однако Белгород, на который рассчитали большую сумму, похвалы не получил из-за медленных темпов и невыполненного плана. Как заявила министр Елена Батанова, неосвоение средств, «даже рубля», с учётом дополнительного финансирования, недопустимо. То же касается Старого Оскола.

Это касается периода с января по октябрь 2024 года.

Освоение денежных средства, выделенных на заключение соцконтрактовОсвоение денежных средства, выделенных на заключение соцконтрактов
Освоение денежных средства, выделенных на заключение соцконтрактов. Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что подобная ситуация сложилась из-за уменьшения количества малоимущих граждан. Одним из факторов изменения их числа чиновник отметил получение выплат на ребёнка, т. е. потенциальных получателей одобрения проекта соцконтракта снизилась на 500 человек с начала текущего года.

Горожан, имеющих возможность получить финансирование, в Белгороде 820. Из них уже отработали 315, по ещё 165 Демидов пообещал решить вопрос.

«В Белгороде проживают 380 тысяч человек. Сколько малоимущих семей в Белгороде?», — запросил статистику губернатор.

Демидов отметил, что на начало года их было 1300, согласно данным по доходу на семью, теперь — 820. Однако заявление о выделении в категорию малоимущих только семей, не учитывая не входящих в неё отдельных людей, отметили ошибочным определением.

Теперь дополнительные отчёты по соцконтрактам начнут предоставлять и главы Ракитянского, Губкинского, Старооскольского, Волоконовского, Прохоровского, Красногвардейского, Алексеевского, Новооскольского и Чернянского муниципалитетов.

«Государство даёт средства для решения самой сложной задачи — увеличение дохода граждан. Если вы не находите время участвовать в этом проекте, пожалуйста, расскажите, а какие эффективные меры, другие, предпринимает возглавляемое вами муниципальное образование, чтобы повысить доход. Людям не на что продукты покупать, детей одевать. Мы добиваемся помощи федерального центра — центр даёт. А из-за того, что слабая работа на местах, мы пытаемся не отработать. Не получится», — отчитал Вячеслав Гладков.

Ранее Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что Белгородская область стала лидером по соцконтрактам, т. к. с 2019 года региону удалось поднять уровень бюджетирования по данному проекту с 40 млн рублей до 1,5 млрд.

Котяков: Белгородская область стала лидером по соцконтрактам в ЦФО благодаря Гладкову
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#МСП#Малоимущие#Соцконтракт
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