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Posted 7 ноября, 15:09

Published 7 ноября, 15:09

Modified 7 ноября, 15:11

Updated 7 ноября, 15:11

Котяков: Белгородская область стала лидером по соцконтрактам в ЦФО благодаря Гладкову

Котяков: Белгородская область стала лидером по соцконтрактам в ЦФО благодаря Гладкову

7 ноября 2024, 15:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
По словам федерального министра, за последние пять лет удалось значительно увеличить бюджетирование программы социальных контрактов региона. Это стало возможным благодаря губернатору Вячеславу Гладкову.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что за время работы Вячеслава Гладкова губернатором Белгородской области в регионе выросло бюджетирование программы социальных контрактов с 40 млн рублей до 1,5 млрд рублей за несколько лет.

«Белгородская область сегодня — один из лидеров в Центральном федеральном округе по эффективности использования механизма социального контракта. За девять месяцев 2024 года в области заключено более 3 тыс. социальных контрактов. Это позволило почти 8 тыс. жителей региона увеличить доходы: начать своё дело, развивать личное подсобное хозяйство или найти работу», — отметил Котяков.

При этом 82% жителей региона, которые получили социальный контракт, добиваются долгосрочного улучшения ситуации и устойчивого роста доходов после завершения программы. Механизм соцконтракта помогает и многодетным семьям.

«Каждый восьмой социальный контракт заключён с многодетными семьями. С учётом этого объём средств, предоставляемый Белгородской области на реализацию контракта из федерального бюджета, в будущем году превысит миллиард рублей. С учётом регионального софинансирования, это позволит более чем на 40% увеличить охват этой меры поддержки и поддержать свыше 6,7 тыс. семей», — добавил министр.

По мнению главы региона Гладкова, соцконтракт является отличным средством борьбы с бедностью.

«За последние четыре года мы заключили 16,5 тыс. соцконтрактов — это фактически население небольшого города», — сообщил Гладков.

Кроме того, в последнее время в Белгородской области упростили условия получения социального контракта: теперь не учитываются доходы родственников, кроме супругов и детей, а подать заявление можно на «Госуслугах». Также теперь не нужно подтверждать документами большинство данных.

Добавим, что соцконтракт могут заключить малоимущие семьи или одиноко проживающие жители с доходом ниже прожиточного минимума. Чтобы подтвердить нуждаемость, специалисты проверят данные о доходах белгородцев за последние три месяца.

Решение о том, стоит ли предоставлять заявителям поддержку, принимается в течение десяти дней. При этом срок могут увеличить, если нужно пройти обучение.

Гладков: за 4 года на соцконтракты в Белгородской области выделили 2,8 млрд руб
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