Гладков: за 4 года на соцконтракты в Белгородской области выделили 2,8 млрд руб

Программа продолжает совершенствоваться. Её финансирование увеличилось с чуть более 40 миллионов рублей в 2020 году до 1,5 миллиарда рублей в 2025-м. А недавно было решено упростить условия получения соцконтракта: теперь в нём учитываются доходы только ближайших родственников — супругов и детей, заявление можно подать на «Госуслугах».