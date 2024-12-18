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Posted 18 декабря, 10:02

Published 18 декабря, 10:02

Modified 18 декабря, 10:02

Updated 18 декабря, 10:02

Гладков: российские власти выделили ещё более 200 млн на соцконтракты для белгородцев

Гладков: российские власти выделили ещё более 200 млн на соцконтракты для белгородцев

18 декабря 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Правительство РФ
В регион поступила дополнительная мера материальной поддержки для жителей, которые желают заключить социальный контракт. На эти цели направили ещё более 200 млн рублей, что позаолит до 1 января 2025 года заключить ещё порядка 700 сделок. Мера оказывается в рамках нацпроекта «Демография».

За 2024 год на оказание государственной поддержки в виде социального контракта в Белгородскую область поступило более 1 млрд рублей. За это время белгородцы заключили примерно 4700 соцконтрактов.

В наступающем году финансирование социальных контрактов в Белгородской области хотят увеличить до 1,5 млрд рублей.

Губернатор также рассказал историю Ольги Буряк, матери троих детей, которая с помощью соцконтракта открыла летом магазин-пекарню.

«Сама вместе с семьёй проживает в доме по улице Щорса, 55А, где два подъезда были разрушены после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Слава Богу, их квартира не пострадала, но, надеюсь, что решение начать своё собственное дело позволит и немножко отвлечься и самое главное — сформировать новую точку роста в доходе своей семьи», — рассказал Гладков.
Гладков: правительство РФ выделило региону дополнительные 200 млн на соцконтракты
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Финансирование#Бизнес#Правительство РФ#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости#Социальные контракты
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