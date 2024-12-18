Гладков: российские власти выделили ещё более 200 млн на соцконтракты для белгородцев

Сюжет Правительство РФ

В регион поступила дополнительная мера материальной поддержки для жителей, которые желают заключить социальный контракт. На эти цели направили ещё более 200 млн рублей, что позаолит до 1 января 2025 года заключить ещё порядка 700 сделок. Мера оказывается в рамках нацпроекта «Демография».