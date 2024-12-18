В белгородском приграничье подготовятся к атакам ВСУ на энергетические объекты

Posted 18 декабря, 06:33
Published 18 декабря, 06:33
Modified 18 декабря, 06:35
Updated 18 декабря, 06:35
С начала ноября текущего года в белгородском приграничье провели более 270 учений. В них принимают участие аварийные бригады, муниципальные образования, государственные и частные предприятия, а также члены самообороны. Учения пройдут в части ликвидации последствий атак на энергетические объекты.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в нынешней неспокойной обстановке и в связи с возможной «сложной» зимой такие меры необходимы.
«Понимаем, что в условиях зимы это наибольшая опасность для всего региона», — добавил губернатор.
Напомним, что недавно в приграничье проводили учения по оказанию помощи в ЧС при отсутствии связи. А на случай «сложной» зимы в регион закупили дополнительные генераторы в медицинские учреждения.