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Posted 18 декабря, 06:33

Published 18 декабря, 06:33

Modified 18 декабря, 06:35

Updated 18 декабря, 06:35

В Белгородской области продолжают проводить учения на случай ЧС

В белгородском приграничье подготовятся к атакам ВСУ на энергетические объекты

18 декабря 2024, 06:33
Фото: 1MI. В Белгородской области продолжают проводить учения на случай ЧС

В Белгородской области с начала ноября провели более 270 учений

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Новости Белгорода
Для этого проведут соответствующие учения. Жителей региона привлекать к ним не будут, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

С начала ноября текущего года в белгородском приграничье провели более 270 учений. В них принимают участие аварийные бригады, муниципальные образования, государственные и частные предприятия, а также члены самообороны. Учения пройдут в части ликвидации последствий атак на энергетические объекты.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в нынешней неспокойной обстановке и в связи с возможной «сложной» зимой такие меры необходимы.

«Понимаем, что в условиях зимы это наибольшая опасность для всего региона», — добавил губернатор.

Напомним, что недавно в приграничье проводили учения по оказанию помощи в ЧС при отсутствии связи. А на случай «сложной» зимы в регион закупили дополнительные генераторы в медицинские учреждения.

Продолжаем готовиться к «сложной» зиме: генераторы доставили в белгородские больницы
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Учения#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО
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