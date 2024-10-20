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Posted 20 октября, 08:49

Published 20 октября, 08:49

Modified 20 октября, 08:51

Updated 20 октября, 08:51

Для белгородских медучреждений закупили 267 генераторов

Продолжаем готовиться к «сложной» зиме: генераторы доставили в белгородские больницы

20 октября 2024, 08:49
Фото: 1MI

Для белгородских медучреждений закупили 267 генераторов

Сюжет
Больницы
Подготовка к «сложной» зиме идёт полным ходом. Власти закупили в лечебные учреждения Белгородской области электрогенераторы, чтобы оснастить их резервным источником электричества, сообщил Вячеслав Гладков.

Белгородская область продолжает готовиться к сложной зиме. Необходимые мероприятия начали обсуждать и проводить ещё летом.

К таким мероприятиям, например, относится оснащение медучреждений средствами дополнительной генерации. Это делают на случай, если из-за внештатной ситуации в больнице внезапно отключится электричество.

По этой причине в регион закупили 267 генераторов. Сейчас их как раз подключают.

Ранее сообщалось, что в область планируют закупить 250 электрогенераторов.

Готова ли Белгородская область к «сложной зиме»?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Больницы#Электричество#Зима#Белгород#Медучреждения#Электрогенераторы
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