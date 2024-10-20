Продолжаем готовиться к «сложной» зиме: генераторы доставили в белгородские больницы

Posted 20 октября, 08:49
Published 20 октября, 08:49
Modified 20 октября, 08:51
Updated 20 октября, 08:51
Белгородская область продолжает готовиться к сложной зиме. Необходимые мероприятия начали обсуждать и проводить ещё летом.
К таким мероприятиям, например, относится оснащение медучреждений средствами дополнительной генерации. Это делают на случай, если из-за внештатной ситуации в больнице внезапно отключится электричество.
По этой причине в регион закупили 267 генераторов. Сейчас их как раз подключают.
Ранее сообщалось, что в область планируют закупить 250 электрогенераторов.