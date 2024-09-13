Готовимся к зиме: в белгородских больницах устанавливают генераторы

В Белгородскую область привезли 150 электрогенераторов

Сюжет Больницы

Зима в Белгородской области может быть сложная. Готовиться к ней белгородцев попросили ещё летом. Сейчас в регион поступила первая партия электрогенераторов, которые разместят в больницах. Если электричество выключится, учреждения будут запитываться от них.