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Posted 13 сентября, 07:09

Published 13 сентября, 07:09

Modified 13 сентября, 07:11

Updated 13 сентября, 07:11

Нельзя допустить, чтобы из-за обстрелов и атак ВСУ больницы остались зимой без электричества

Готовимся к зиме: в белгородских больницах устанавливают генераторы

13 сентября 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
Нельзя допустить, чтобы из-за обстрелов и атак ВСУ больницы остались зимой без электричества

В Белгородскую область привезли 150 электрогенераторов

Сюжет
Больницы
Зима в Белгородской области может быть сложная. Готовиться к ней белгородцев попросили ещё летом. Сейчас в регион поступила первая партия электрогенераторов, которые разместят в больницах. Если электричество выключится, учреждения будут запитываться от них.

Часть генераторов — 150 штук, которые разместят в лечебных учреждениях Белгородской области, уже поступила в регион. Ещё 100 уже оплаченных пока только едут. Они должны будут обеспечить резервную генерацию электричества на случай его отключения в период холодов.

О планах по закупке генераторов Вячеслав Гладков упомянул ещё в конце июля. Тогда во время поездки в Новую Таволжанку он попросил местных жителей «готовиться к худшему» и по возможности начать покупать генераторы.

Уже в середине августа стало известно, что для штатной работы белгородских больниц закупят 250 электрогенераторов. Два года назад резервные установки появились во всех приграничных ЦРБ, чтобы обеспечить надёжную медицинскую помощь в случае полного отключения электроэнергии. Власти попросили установить генераторы и в аптеках.

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