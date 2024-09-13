Готовимся к зиме: в белгородских больницах устанавливают генераторы

Posted 13 сентября, 07:09
Published 13 сентября, 07:09
Modified 13 сентября, 07:11
Updated 13 сентября, 07:11
Часть генераторов — 150 штук, которые разместят в лечебных учреждениях Белгородской области, уже поступила в регион. Ещё 100 уже оплаченных пока только едут. Они должны будут обеспечить резервную генерацию электричества на случай его отключения в период холодов.
О планах по закупке генераторов Вячеслав Гладков упомянул ещё в конце июля. Тогда во время поездки в Новую Таволжанку он попросил местных жителей «готовиться к худшему» и по возможности начать покупать генераторы.
Уже в середине августа стало известно, что для штатной работы белгородских больниц закупят 250 электрогенераторов. Два года назад резервные установки появились во всех приграничных ЦРБ, чтобы обеспечить надёжную медицинскую помощь в случае полного отключения электроэнергии. Власти попросили установить генераторы и в аптеках.